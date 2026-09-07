Ağrı'da okul güvenliği toplantısı yapıldı, 54 okuldan 45'inin duvarı tamam - Son Dakika
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Ağrı'da okul güvenliği toplantısı yapıldı, 54 okuldan 45'inin duvarı tamam

Ağrı\'da okul güvenliği toplantısı yapıldı, 54 okuldan 45\'inin duvarı tamam
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda okulların fiziki güvenliği, kantin ve pansiyon denetimleri ile taşımalı eğitim tedbirleri ele alındı, 54 okuldan 45'inin ihata duvarının tamamlandığı belirtildi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, İş-kur İl Müdürü, İl Sağlık Müdür Vekili, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; okullarda alınacak fiziki güvenlik önlemleri, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak iş ve işlemler ile okul kantinleri ve pansiyonlarda gerçekleştirilecek gıda denetimleri değerlendirildi. İlimizde bulunan 54 okulumuzun ihata duvarı ihtiyacının 45’i tamamlanırken, kalan okullarımızdaki çalışmaların da sürdüğü belirtildi .Okullarımızın eğitim öğretime hazırlanması amacıyla oluşturulan mobil ekiplerin çalışmalarına devam ettiği, okullarımızdaki hazırlıkların eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlanması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Okul bahçelerinde görev yapacak olan Okul Bahçesi görevlisi ile Emniyet ve Jandarma birimleri arasındaki koordinasyon, okullarımızın temizlik görevlilerinin koordinasyonu ile okullarda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınacak tedbirler ele alındı. Taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarımız ile okul servislerinde alınacak güvenlik tedbirleri ve okul servis sorumlularının çalışmaları da değerlendirildi.

AGAH Spor Okulları kapsamında temin edilen spor malzemelerinin okullarımıza teslimi ve öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilecek spor eğitimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı, huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında yeni eğitim öğretim yılına başlamaları amacıyla yürütülecek çalışmaların tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda, ilgili kurumların sorumlulukları ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı ve başarılı olmasını diliyoruz.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Eğitim Öğretim Yılı, Güvenlik, Bozkurt, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı'da okul güvenliği toplantısı yapıldı, 54 okuldan 45'inin duvarı tamam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da okul güvenliği toplantısı yapıldı, 54 okuldan 45'inin duvarı tamam - Son Dakika
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