Gençler Tarih Yolculuğuna Çıkıyor

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt himaye ve koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna” programı kapsamında gençlerimizden oluşan 3. Kafile de programı kapsamında Ahlat, Çanakkale ve Ankara’ya gidecek ilk öğrenci kafilesini uğurladı de tarih yolculuğuna uğurlandı.

Gençlerin, milletimizin bağımsızlık mücadelesine yön veren önemli durakları ziyaret ederek milli mücadele ruhunu yerinde hissedecek, tarih bilincini güçlendirecek ve milli ile manevi değerlerimizi yakından tanıma fırsatı bulacak.

Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesillerimizi, tarihinden güç alan, vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.