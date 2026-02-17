Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum

Haberin Videosunu İzleyin
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
17.02.2026 13:42  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum
Haber Videosu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı televizyon yayınında, eski bakanların görevden ayrıldıktan sonra özel şirketlerin yönetim kurullarında yer almasını doğru bulmadığını belirterek "Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Bana da çok sayıda uluslararası strateji kuruluşundan danışma kuruluna girmem için teklif geliyor, hepsine 'Hayır' diyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, NOW TV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Davutoğlu, eski bakanların görevden ayrıldıktan sonra özel şirketlerin yönetim kurullarında yer almasını doğru bulmadığını belirtti. Davutoğlu, eski bir ulaştırma bakanının, daha önce pazarlık sürecinde yer alan bir konsorsiyuma ait şirket yönetimine girmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, böyle bir durumun neden kabul edildiğini sorguladı.

"YABANCI MİSAFİRLERİ BİR BAŞBAKAN GİBİ AĞIRLAMANIZ GEREKİYOR"

Davutoğlu, şöyle konuştu: "Bana az mı teklif geliyor zannediyorsunuz, açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eşim de ben de çalışırım. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim. Dışarıdan gelenlere, yabancı misafirleri bir başbakan gibi ağırlamanız gerekiyor. Beni de zorladığı şeyler oluyor. Şikâyet etmek için söylemiyorum. Kendi yağımızla kavruluyoruz ama devlet itibarı bakımından eski bakanlar eğer bu geçim şeyleri ile şirketlerle çalışmaya başlarsa devlet itibarı zedelenir."

"TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİM"

Davutoğlu kendisine de uluslararası kuruluşlardan danışmanlık teklifi geldiğini ancak teklifleri kabul etmediğini belirtti ve "Halkımız bu haldeyken geçim sıkıntısından bahsetmem. Ben bir şirket danışmanlığı yapamam, devlet geleneği budur" diye konuştu.

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Son Dakika

Son Dakika Ahmet Davutoğlu Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • 1234 1234:
    ne kadar maaş aliyorsunuz onuda yazinda 20 bin alan emekliler size yardim eder çok üzuldüm ya 89 0 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    İlk seçimde seni seçelim biraz düzelt şeklini :) sırayla nasıl olsa 40 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    boş konuşuyor 30 1 Yanıtla
  • Murat Gürsen Murat Gürsen:
    Yazık 24 0 Yanıtla
  • Mlh Anl Mlh Anl:
    Şikayet etmedin ama kulağımıza kar suyunuda kaçırdın başbakanım 12 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:21:32. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.