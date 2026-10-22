Iğdır'da iki motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı, 4 suça sürüklenen çocuk tutuklandı - Son Dakika
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Iğdır'da iki motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı, 4 suça sürüklenen çocuk tutuklandı

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Iğdır kent merkezinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı, polisin kamera incelemesi ve saha çalışması sonucu aydınlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 4 suça sürüklenen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi; çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Iğdır’da meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı, polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. 

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bölgede gerçekleştirilen detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayların şüphelilerinin M.C.A., Ö.D., M.C.M. ve C.K. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı motosikletler eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Halit Öztürk 

Kaynak: Haber Platformu
Motosiklet3. SayfaGüncelÇocukIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da iki motosiklet hırsızlığı aydınlatıldı, 4 suça sürüklenen çocuk tutuklandı - Son Dakika
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