Son Dakika Bilişim Haberleri

10:31 Keşanlı öğrenciler 2022 TEKNOFEST'te yarışacak Keşan Batı Koleji İHA TIM ekibi 2022 TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışmasının finalinde yarışacak.

21:10 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KANSERLİ HÜCREYİ YOK EDECEK BİR İLAÇ TEKNOLOJİSİ FAZ 1 AŞAMASINI BİTİRMEK ÜZERE CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma dedi.

20:44 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Teknopark İstanbul ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu (1) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teknopark İstanbul'da, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya teknoloji üretir ve ihraç eder konuma gelindiğini söyledi.

20:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz 5 tane kanser ile ilgili tümörleri yok edecek yöntemlerin... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz 5 tane kanser ile ilgili tümörleri yok edecek yöntemlerin çalışıldığı bir merkezdeyiz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Teknopark İstanbul'da incelemelerde bulundu Teknopark İstanbul'da incelemelerde...

20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pendik'teki Teknokent İstanbul'u ziyaret ederek girişimcilerle ürün ve hizmetler hakkında konuştu. Özellikle kansere yönelik araştırmaları yakından inceleyen Oktay, "Sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere. Bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma" ifadelerini kullandı.

17:53 Çin'in Hafif Sanayisi Yılın İlk Yarısında Gelir ve Kar Büyümesi Kaydetti BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin hafif sanayisinin yılın ilk yarısında daha yüksek gelir ve kar bildirdiğini gösterdi.

15:13 İstanbul'da 13 Firari Hükümlü Yakalandı İstanbul'da çeşitli suçlardan haklarında toplam 46 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan 13 hükümlü yakalandı.

15:02 Sanayi ve teknolojinin 'En'leri buluşuyor! Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar ödül töreni gerçekleştirilecek.

11:22 Sakarya Üniversitesi kritik altyapıları koruyacak siber güvenlik uzmanları yetiştiriyor Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde kurulan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nde, kritik alanlara yönelik muhtemel siber saldırılara karşı çözüm üretecek uzmanlar yetiştiriliyor.

09:08 İstanbul'da 13 firari hükümlü yakalandı İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olarak aranan 13 hükümlü yakalandı.

16:10 Pertek Belediye Başkanı'na 'şantaj' suçlamasıyla 2 kişiye dava TUNCELİ Pertek Belediyesi Başkanı Ruhan Alan'a 'şantaj' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i kadın 2 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

11:16 Üç üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

10:27 Türkiye'de 8 binden fazla şirket inovasyon odaklı çalışıyor Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 94 teknoparkta 8 binden fazla şirketin inovasyon odaklı, Ar-GE odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

10:13 Yılık ilk 7 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı 2022'nin ilk 7 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 arttı.

09:13 3 üniversiteye yeni rektör atandı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.

21:27 Şişli'de asayiş denetimi İstanbul Şişli'de polis ekiplerince genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

18:43 Çin'in Lityum-iyon Batarya Sektörü Yılın İlk Yarısında Hızlı Büyüdü BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de karbon zirvesine ulaşılması ve karbon nötrlüğün sağlanması çabalarının hızlanması ve alt sektörlerin talebinin güçlü kalması nedeniyle ülkenin lityum-iyon batarya sektörü 2022 yılının ilk yarısında hızlı büyüme kaydetti.

14:00 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor Ankara'nın Haymana ilçesinde15 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla 111,5 yıl hapsi istenen 19 yaşındaki Emre Kara, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. S.K. ise görüntülerinin habersiz çekildiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

11:31 Üst düzey yöneticilerin yarısı mühendis İş dünyasında üst düzey yöneticilik yapanların yaklaşık yüzde 50'sinin mühendislik bölümlerinden mezun olduğu saptandı.

11:16 Meslek liseliler 3 ayda hurda malzemelerden elektrikli araç yaptı İstanbul Beşiktaş'ta meslek lisesi öğrencileri, büyük çoğunluğu atık malzemelerden, 3 aylık çalışmayla tek kişilik elektrikli otomobil yaptı.

23:03 Çin'in Jiangsu Eyaletinde 700 Bine Yakın Yeni Enerjili Araç Daha Trafiğe Katıldı NANJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Jiangsu eyaleti trafik polisi departmanının verdiği bilgiye göre, eyalette yeni enerjili araç (NEV) sahibi sayısı, 2022'nin ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,86 artarak 698.732'ye ulaştı.

20:43 Video: Büyük Veri Endüstrisi Çin'in Dağlık Eyaleti Guizhou'yu Dönüştürdü Çin'in hızla gelişen büyük veri endüstrisi ve dijital ekonomisi, gelişmekte olan teknolojilerle yalnızca kentlilerin yaşamlarında devrim yaratmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin kırsal alanlarını da dönüştürdü.

16:34 Yeşilay'dan ebeveynlere tatil için aktivite önerileri Bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, yaz tatilinin yarısını geride bıraktığımız bu günlerde çocukların ve gençlerin ekran kullanımıyla ilgili ebeveynleri uyararak, kontrollü teknoloji kullanımı konusunda önerilerde bulundu.

13:43 Sahte otomobil ilanı cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi ANKARA'da sahte otomobil ilanı verip, telefonda 390 bin TL'ye anlaştıkları Hüseyin Angı'yı (36) ıssız bir yere götürerek, öldüren tutuklu İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12:08 Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 23 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

11:05 Sahte ilanla kandırdıkları kişiyi öldüren iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldüren ve cesedini göl kenarına atan iki sanık hakkında, "cinayet", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "dolandırıcılık" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ile 39 yıla kadar süreli hapis cezası istendi.

16:52 Çin Sanayi Sektöründe Yeşil Büyümeyi Destekleme Planı Açıkladı BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, karbon emisyonunda zirve hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla sanayi sektöründe yeşil büyümeye katkı sağlayacak bir plan açıkladı.

16:43 İmamoğlu, Sancaktepe'de "Yaşar Kemal Kütüphanesi"Ni Açtı: "Kütüphaneler Çoğaldıkça, Gelecekte Hiç Kimse Aldanmaz, Aldatılmaz" İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında Sancaktepe'ye kazandırılan Yaşar Kemal Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. İmamoğlu, “Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek sağlamak istiyorsak, onlara bu tür mekanları cömertçe sunmalıyız. Bunu yaparsak; özgüveni yüksek, karakterli, adil, cesur ve çok kabiliyetli bir geleceği hazırlarız. O gelecekte hiç kimse aldanmaz, aldatılmaz” dedi.

16:21 Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi Cuma günü, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinde ihracat ve ithalatın Haziran'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükselerek toplam 4,0984 trilyon yuan veya 611,8 milyar ABD dolarına çıktığını açıkladı.

12:15 TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi Otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım ve algoritma geliştiren gençlerin mücadele ettiği Robotaksi yarışması sona erdi.

11:41 Çin'in Telekom Sektörü Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in telekomünikasyon sektörü, bulut bilişim gibi yükselen iş kollarının hızla büyümesiyle yılın ilk altı ayında istikrarlı büyüme sergiledi.

11:41 Çin'in Yazılım Sektörü Geliri Yılın İlk Yarısında Artış Gösterdi BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Resmi rakamlara göre Çin'in yazılım ve bilişim teknolojisi hizmeti sektörü, yazılımla ilgili iş kollarından elde edilen gelirlerin yıllık yüzde 10,9 artmasıyla yılın ilk yarısında istikrarlı büyümeyi sürdürdü.

11:22 CHP'li Karabıyık'tan kariyer sınavı açıklaması Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin, "Tüm öğretmenler uzmandır, öğretmenlerimizi kariyer sınavına tabi tutmak onur kırıcı bir davranıştır.

15:04 TÜRKİYE'NİN 5G TEKNOLOJİSİ YOLCULUĞU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞLADI TÜRKİYE'de 5G Teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle ilk kez test amaçlı uygulanmaya başladı.

14:53 İstanbul Havalimanı'nda test edilen 5G teknolojisinde ilk görüntülü görüşmeyi Adil Karaismailoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu gerçekleştirdi 5G teknolojisi Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilmeye başlandı. Törende yaptığı konuşmada, "Halkımızın 5G ile buluşmasına az kaldı. Türkiye'nin 5G yolculuğu lansman töreninde bu başarılarını sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk görüntülü görüşmeyi ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile gerçekleştirdi.

11:19 Başkan Davudoğlu'ndan "mali tatil" tepkisi İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Davudoğlu, mali tatilin yasa ve yönetmeliklere rağmen yıllardır fiili olarak uygulanmamasını eleştirdi.

16:17 Yıldırım Kaya: "Uzmanlık ve Başöğretmenlik Sınavı İçin Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Beklenmeli" CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıklanmadan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının yapılmaması gerektiğini söyledi. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e “Uzmanlık ve Başöğretmenlik sınavı neden Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenmeden yapılmaktadır?” diye sordu.

15:44 Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için önemli tavsiyeler Eğitim öğretim hayatlarının en önemli tercihlerini yapmaya hazırlanan yüzbinlerce aday kendisi için en doğru üniversite ve bölümleri araştırmaya devam ediyor.

15:10 Bakan Bozdağ, Türkiye Adalet Akademisi'nde konuştu Açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargıda yapay zekanın da kullanılması konusunda kararlı adımlar attıklarını ve bakanlık olarak bu alanda ciddi çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

14:41 Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaya katılan araçları inceledi Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın yenilikçi otomotiv teknolojilerine yönelik yeni girişimler çıkarmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirmek açısından önemine işaret...

13:34 Erzurum'da kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor Erzurum'un Pasinler ilçesinde kendisini darbeden eşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen kadının yargılanmasına devam edildi.

13:19 Kuveyt Huawei'ye Bulut Bilişim Hizmetleri Sunması İçin İzin Verdi KUVEYT, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuveyt'in telekomünikasyon düzenleme kurumu Huawei'ye Kuveyt'te bulut bilişim hizmetleri sunmak üzere izin verdi.

11:08 Antalya'da 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayetin sanığı yargılanmaya başlandı Antalya'da alacak verecek iddiasıyla eski çalışanını bıçaklayarak öldürdükten sonra gömen ve 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayetin sanığı yargılanmaya başlandı.

20:08 Çin'in İnternet Sektörünün Geliri Yılın İlk Yarısında Arttı BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı veriler, ülkenin internet şirketlerinin bu yılın ilk yarısında işletme gelirlerinde hafif bir artış bildirdiğini gösterdi.

16:51 İzmir Adliyesine yönelik saldırıda, bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.

15:38 3 kez müebbet istenen İzmir Adliyesi'ne saldırı sanığı, suçlamayı kabul etmedi İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanıp, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 192 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan PKK/KCK'lı terörist Suriye uyruklu Delil...

15:28 Çin'in İmalat Sektörü, Politika Destekleri Sayesinde Sağlam İlerleme Kaydediyor BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü, hükümetin sanayi zincirini istikrara kavuşturmak, işletmeler üzerindeki yükleri hafifletmek ve endüstriyel dönüşümü teşvik etmek için bir dizi politikayı uygulamaya koymasıyla güçlü bir direnç ve büyüme potansiyeli sergiledi.

15:15 Octopus, APY Ventures liderliğinde 750 bin dolar yatırım aldı Perakende sektörü için geliştirdiği AI modülü ile ekrana bakan kişileri analiz eden ve sonrasında yapay zeka desteğiyle oluşan içerikleri kişiye göstermesi ile rakiplerinden ayrılan Octopus, APY Ventures liderliğinde 750 bin dolar yatırım aldı.

14:40 Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.