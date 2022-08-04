Son Dakika Bilişim Haberleri

- 10:31 Keşanlı öğrenciler 2022 TEKNOFEST'te yarışacak
Keşan Batı Koleji İHA TIM ekibi 2022 TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışmasının finalinde yarışacak.
- Dün Dün 21:10 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY KANSERLİ HÜCREYİ YOK EDECEK BİR İLAÇ TEKNOLOJİSİ FAZ 1 AŞAMASINI BİTİRMEK ÜZERE
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma dedi.
- Dün Dün 20:44 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Teknopark İstanbul ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teknopark İstanbul'da, sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya teknoloji üretir ve ihraç eder konuma gelindiğini söyledi.
- Dün Dün 20:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz 5 tane kanser ile ilgili tümörleri yok edecek yöntemlerin...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz 5 tane kanser ile ilgili tümörleri yok edecek yöntemlerin çalışıldığı bir merkezdeyiz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Teknopark İstanbul'da incelemelerde bulundu Teknopark İstanbul'da incelemelerde...
- Dün Dün 20:31 Türk araştırmacıların çalışması umut vadediyor! Kanserli hücreyi yok edecek ilaç çalışması tüm hızıyla sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pendik'teki Teknokent İstanbul'u ziyaret ederek girişimcilerle ürün ve hizmetler hakkında konuştu. Özellikle kansere yönelik araştırmaları yakından inceleyen Oktay, "Sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere. Bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma" ifadelerini kullandı.
- Dün Dün 17:53 Çin'in Hafif Sanayisi Yılın İlk Yarısında Gelir ve Kar Büyümesi Kaydetti
BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin hafif sanayisinin yılın ilk yarısında daha yüksek gelir ve kar bildirdiğini gösterdi.
- Dün Dün 15:13 İstanbul'da 13 Firari Hükümlü Yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan haklarında toplam 46 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan 13 hükümlü yakalandı.
- Dün Dün 15:02 Sanayi ve teknolojinin 'En'leri buluşuyor!
Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı'nın katılımı ile Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar ödül töreni gerçekleştirilecek.
- Dün Dün 11:22 Sakarya Üniversitesi kritik altyapıları koruyacak siber güvenlik uzmanları yetiştiriyor
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde kurulan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nde, kritik alanlara yönelik muhtemel siber saldırılara karşı çözüm üretecek uzmanlar yetiştiriliyor.
- Dün Dün 09:08 İstanbul'da 13 firari hükümlü yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olarak aranan 13 hükümlü yakalandı.
- 04.08.2022 04 Ağu 16:10 Pertek Belediye Başkanı'na 'şantaj' suçlamasıyla 2 kişiye dava
TUNCELİ Pertek Belediyesi Başkanı Ruhan Alan'a 'şantaj' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i kadın 2 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.
- 04.08.2022 04 Ağu 11:16 Üç üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu
Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı fakülte ve yüksekokulun kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
- 04.08.2022 04 Ağu 10:27 Türkiye'de 8 binden fazla şirket inovasyon odaklı çalışıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 94 teknoparkta 8 binden fazla şirketin inovasyon odaklı, Ar-GE odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
- 04.08.2022 04 Ağu 10:13 Yılık ilk 7 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı
2022'nin ilk 7 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 arttı.
- 04.08.2022 04 Ağu 09:13 3 üniversiteye yeni rektör atandı! Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.
- 04.08.2022 04 Ağu 03:49 3 yeni fakülte kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 3 yeni fakülte kuruldu.
- 03.08.2022 03 Ağu 21:27 Şişli'de asayiş denetimi
İstanbul Şişli'de polis ekiplerince genel emniyet ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
- 03.08.2022 03 Ağu 18:43 Çin'in Lityum-iyon Batarya Sektörü Yılın İlk Yarısında Hızlı Büyüdü
BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de karbon zirvesine ulaşılması ve karbon nötrlüğün sağlanması çabalarının hızlanması ve alt sektörlerin talebinin güçlü kalması nedeniyle ülkenin lityum-iyon batarya sektörü 2022 yılının ilk yarısında hızlı büyüme kaydetti.
- 03.08.2022 03 Ağu 14:00 15 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası! 111,5 yıl hapsi isteniyor
Ankara'nın Haymana ilçesinde15 yaşındaki S.K. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla 111,5 yıl hapsi istenen 19 yaşındaki Emre Kara, kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. S.K. ise görüntülerinin habersiz çekildiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.
- 03.08.2022 03 Ağu 11:31 Üst düzey yöneticilerin yarısı mühendis
İş dünyasında üst düzey yöneticilik yapanların yaklaşık yüzde 50'sinin mühendislik bölümlerinden mezun olduğu saptandı.
- 03.08.2022 03 Ağu 11:16 Meslek liseliler 3 ayda hurda malzemelerden elektrikli araç yaptı
İstanbul Beşiktaş'ta meslek lisesi öğrencileri, büyük çoğunluğu atık malzemelerden, 3 aylık çalışmayla tek kişilik elektrikli otomobil yaptı.
- 03.08.2022 03 Ağu 10:31 FIFA 2022 Dünya Kupası'nın iletişimini Mikrolink sağlayacak
2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı.
- 02.08.2022 02 Ağu 23:34 Bitlis'te haklarında arama kararı ve hapis cezası bulunan 28 kişi yakalandı
Bitlis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.
- 02.08.2022 02 Ağu 23:03 Çin'in Jiangsu Eyaletinde 700 Bine Yakın Yeni Enerjili Araç Daha Trafiğe Katıldı
NANJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Jiangsu eyaleti trafik polisi departmanının verdiği bilgiye göre, eyalette yeni enerjili araç (NEV) sahibi sayısı, 2022'nin ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,86 artarak 698.732'ye ulaştı.
- 02.08.2022 02 Ağu 20:43 Video: Büyük Veri Endüstrisi Çin'in Dağlık Eyaleti Guizhou'yu Dönüştürdü
Çin'in hızla gelişen büyük veri endüstrisi ve dijital ekonomisi, gelişmekte olan teknolojilerle yalnızca kentlilerin yaşamlarında devrim yaratmakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin kırsal alanlarını da dönüştürdü.
- 02.08.2022 02 Ağu 16:34 Yeşilay'dan ebeveynlere tatil için aktivite önerileri
Bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, yaz tatilinin yarısını geride bıraktığımız bu günlerde çocukların ve gençlerin ekran kullanımıyla ilgili ebeveynleri uyararak, kontrollü teknoloji kullanımı konusunda önerilerde bulundu.
- 02.08.2022 02 Ağu 15:58 Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor
Melikgazi Belediyesinin yaz kursları devam ediyor.
- 02.08.2022 02 Ağu 13:43 Sahte otomobil ilanı cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
ANKARA'da sahte otomobil ilanı verip, telefonda 390 bin TL'ye anlaştıkları Hüseyin Angı'yı (36) ıssız bir yere götürerek, öldüren tutuklu İbrahim Ay ve Recep Sarı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
- 02.08.2022 02 Ağu 12:08 Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 23 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.
- 02.08.2022 02 Ağu 11:05 Sahte ilanla kandırdıkları kişiyi öldüren iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldüren ve cesedini göl kenarına atan iki sanık hakkında, "cinayet", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "dolandırıcılık" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ile 39 yıla kadar süreli hapis cezası istendi.
- 01.08.2022 01 Ağu 16:52 Çin Sanayi Sektöründe Yeşil Büyümeyi Destekleme Planı Açıkladı
BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü, karbon emisyonunda zirve hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak amacıyla sanayi sektöründe yeşil büyümeye katkı sağlayacak bir plan açıkladı.
- 01.08.2022 01 Ağu 11:02 Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71,1
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı.
- 30.07.2022 30 Tem 16:43 İmamoğlu, Sancaktepe'de "Yaşar Kemal Kütüphanesi"Ni Açtı: "Kütüphaneler Çoğaldıkça, Gelecekte Hiç Kimse Aldanmaz, Aldatılmaz"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında Sancaktepe'ye kazandırılan Yaşar Kemal Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. İmamoğlu, “Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek sağlamak istiyorsak, onlara bu tür mekanları cömertçe sunmalıyız. Bunu yaparsak; özgüveni yüksek, karakterli, adil, cesur ve çok kabiliyetli bir geleceği hazırlarız. O gelecekte hiç kimse aldanmaz, aldatılmaz” dedi.
- 30.07.2022 30 Tem 16:21 Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Haziran'da Yüzde 9 Arttı
BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi Cuma günü, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinde ihracat ve ithalatın Haziran'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9 yükselerek toplam 4,0984 trilyon yuan veya 611,8 milyar ABD dolarına çıktığını açıkladı.
- 30.07.2022 30 Tem 12:15 TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi
Otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım ve algoritma geliştiren gençlerin mücadele ettiği Robotaksi yarışması sona erdi.
- 30.07.2022 30 Tem 11:41 Çin'in Telekom Sektörü Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti
BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in telekomünikasyon sektörü, bulut bilişim gibi yükselen iş kollarının hızla büyümesiyle yılın ilk altı ayında istikrarlı büyüme sergiledi.
- 30.07.2022 30 Tem 11:41 Çin'in Yazılım Sektörü Geliri Yılın İlk Yarısında Artış Gösterdi
BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Resmi rakamlara göre Çin'in yazılım ve bilişim teknolojisi hizmeti sektörü, yazılımla ilgili iş kollarından elde edilen gelirlerin yıllık yüzde 10,9 artmasıyla yılın ilk yarısında istikrarlı büyümeyi sürdürdü.
- 30.07.2022 30 Tem 11:22 CHP'li Karabıyık'tan kariyer sınavı açıklaması Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, uzman ve başöğretmenlik sınavlarına ilişkin, "Tüm öğretmenler uzmandır, öğretmenlerimizi kariyer sınavına tabi tutmak onur kırıcı bir davranıştır.
- 29.07.2022 29 Tem 15:04 TÜRKİYE'NİN 5G TEKNOLOJİSİ YOLCULUĞU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞLADI
TÜRKİYE'de 5G Teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle ilk kez test amaçlı uygulanmaya başladı.
- 29.07.2022 29 Tem 14:53 İstanbul Havalimanı'nda test edilen 5G teknolojisinde ilk görüntülü görüşmeyi Adil Karaismailoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu gerçekleştirdi
5G teknolojisi Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilmeye başlandı. Törende yaptığı konuşmada, "Halkımızın 5G ile buluşmasına az kaldı. Türkiye'nin 5G yolculuğu lansman töreninde bu başarılarını sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk görüntülü görüşmeyi ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile gerçekleştirdi.
- 29.07.2022 29 Tem 11:19 Başkan Davudoğlu'ndan "mali tatil" tepkisi
İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Davudoğlu, mali tatilin yasa ve yönetmeliklere rağmen yıllardır fiili olarak uygulanmamasını eleştirdi.
- 28.07.2022 28 Tem 16:17 Yıldırım Kaya: "Uzmanlık ve Başöğretmenlik Sınavı İçin Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Beklenmeli"
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için Anayasa Mahkemesi’nin kararı açıklanmadan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının yapılmaması gerektiğini söyledi. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e “Uzmanlık ve Başöğretmenlik sınavı neden Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenmeden yapılmaktadır?” diye sordu.
- 28.07.2022 28 Tem 15:44 Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için önemli tavsiyeler
Eğitim öğretim hayatlarının en önemli tercihlerini yapmaya hazırlanan yüzbinlerce aday kendisi için en doğru üniversite ve bölümleri araştırmaya devam ediyor.
- 28.07.2022 28 Tem 15:10 Bakan Bozdağ, Türkiye Adalet Akademisi'nde konuştu Açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargıda yapay zekanın da kullanılması konusunda kararlı adımlar attıklarını ve bakanlık olarak bu alanda ciddi çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.
- 28.07.2022 28 Tem 14:41 Bakan Yardımcısı Kacır, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaya katılan araçları inceledi Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın yenilikçi otomotiv teknolojilerine yönelik yeni girişimler çıkarmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirmek açısından önemine işaret...
- 28.07.2022 28 Tem 13:34 Erzurum'da kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın yargılanıyor
Erzurum'un Pasinler ilçesinde kendisini darbeden eşini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen kadının yargılanmasına devam edildi.
- 28.07.2022 28 Tem 13:19 Kuveyt Huawei'ye Bulut Bilişim Hizmetleri Sunması İçin İzin Verdi
KUVEYT, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuveyt'in telekomünikasyon düzenleme kurumu Huawei'ye Kuveyt'te bulut bilişim hizmetleri sunmak üzere izin verdi.
- 28.07.2022 28 Tem 11:08 Antalya'da 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayetin sanığı yargılanmaya başlandı
Antalya'da alacak verecek iddiasıyla eski çalışanını bıçaklayarak öldürdükten sonra gömen ve 6 yıl sonra ortaya çıkan cinayetin sanığı yargılanmaya başlandı.
- 27.07.2022 27 Tem 20:08 Çin'in İnternet Sektörünün Geliri Yılın İlk Yarısında Arttı
BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın Çarşamba günü açıkladığı veriler, ülkenin internet şirketlerinin bu yılın ilk yarısında işletme gelirlerinde hafif bir artış bildirdiğini gösterdi.
- 27.07.2022 27 Tem 16:51 İzmir Adliyesine yönelik saldırıda, bombaları getirdiği iddia edilen sanık yargılanıyor
Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği öne sürülen Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına devam edildi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:38 3 kez müebbet istenen İzmir Adliyesi'ne saldırı sanığı, suçlamayı kabul etmedi
İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanıp, hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 192 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan PKK/KCK'lı terörist Suriye uyruklu Delil...
- 27.07.2022 27 Tem 15:28 Çin'in İmalat Sektörü, Politika Destekleri Sayesinde Sağlam İlerleme Kaydediyor
BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü, hükümetin sanayi zincirini istikrara kavuşturmak, işletmeler üzerindeki yükleri hafifletmek ve endüstriyel dönüşümü teşvik etmek için bir dizi politikayı uygulamaya koymasıyla güçlü bir direnç ve büyüme potansiyeli sergiledi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:15 Octopus, APY Ventures liderliğinde 750 bin dolar yatırım aldı
Perakende sektörü için geliştirdiği AI modülü ile ekrana bakan kişileri analiz eden ve sonrasında yapay zeka desteğiyle oluşan içerikleri kişiye göstermesi ile rakiplerinden ayrılan Octopus, APY Ventures liderliğinde 750 bin dolar yatırım aldı.
- 27.07.2022 27 Tem 14:40 Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.
- 27.07.2022 27 Tem 10:21 Güneş enerjili otonom araç yaptılar
KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, araçlarına 42 hücreden oluşan güneş paneli ekledi.