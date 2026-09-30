Nevşehir Avanos\'ta 1,5 milyonluk dolandırıcılık şebekesinden 4 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, bilişim sistemlerini kullanarak 1,5 milyon liralık hırsızlık ve dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik Konya ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık ve dolandırıcılık olayı ile ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, mağdurların yaklaşık 1 milyon 500 bin TL maddi zarara uğratıldığı belirlendi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 şüpheli ile ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Konya ve Ankara'da gizlendiklerini tespit etti. Belirlenen adreslere ilgili birimlerle koordineli şekilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yapılan UYAP sorgulamasında, hakkında '4 yıl 15 ay' kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 1 uzatılmış şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.