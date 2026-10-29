29 Ekim tatilinde İstanbul trafiği rahatladı, yoğunluk yüzde 29 olarak ölçüldü

29 Ekim'de İstanbul'da yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçülürken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinde İstanbul trafiğinde gözle görülür azalma yaşandı. Normal günlerde yoğunluğun en çok olduğu D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda trafik adeta boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 33, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan boş kalan yollar havadan görüntülendi.