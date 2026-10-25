Abant Gölü Milli Parkı sonbahar renkleriyle binlerce tatilciyi ağırladı

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda sonbahar mevsimiyle birlikte görsel şölen yaşanıyor. Yazdan kalma güneşli havayı fırsat bilen binlerce tatilci milli parka akın etti.

Türkiye'nin en önemli milli parklarından Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Tabiat parkında hafta sonu ve güneşli havayı fırsat bilen doğaseverler ile tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek ve fotoğraf çektirerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ziyaretçiler, renk cümbüşüne dönen ormanların ve doğanın oluşturduğu seyrine doyumsuz manzaraya hayran kaldı. Abant'ın doğal güzelliği havadan görüntülendi.

"Yolda gelirken ağaçların sonbahar renklerine bürünmesi çok güzeldi"

Abant'a ikinci kez geldiğini belirten Gökşen Eyüpoğlu, doğanın etkileyici olduğunu ifade ederek, "Bolu'nun en çok bilinen güzelliklerinden birisi Abant. Yolda gelirken ağaçların sonbahar renklerine bürünmesi çok güzeldi" dedi.

"İnsanın gözleri göz banyosu yapıyor"

İstanbul'un kalabalığından ve iş temposundan kaçarak Abant'a geldiğini söyleyen Özcan Eyüpoğlu ise, "İstanbul'dan geliyorum. Buraları çok seviyorum, sonbahardaki görüntüsü ise çok daha güzel. Ağaçların renklerini görünce insanın gözleri adeta göz banyosu yapıyor, gerçekten çok güzel" diye konuştu.