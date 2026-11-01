Adana'da hafta ortasından itibaren sağanak etkili olacak, sıcaklık 21 dereceye inecek - Son Dakika
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Adana'da hafta ortasından itibaren sağanak etkili olacak, sıcaklık 21 dereceye inecek

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Meteoroloji verilerine göre Adana'da önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek ve hafta ortasından itibaren yağışlı hava etkili olacak. Çarşamba başlaması beklenen sağanakların perşembe ve cuma sürmesi, sıcaklığın 26 dereceden 21 dereceye inmesi öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre Adana'da önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının düşmesi ve hafta ortasından itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Kasım ayının ilk günlerinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte, çarşamba gününden itibaren sağanak yağış geçişlerinin görülmesi tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar 26 dereceden 21 dereceye düşecek

Tahminlere göre Adana'da 1 Kasım Pazar günü en düşük 15, en yüksek 25 derece, 2 Kasım Pazartesi günü 17 ila 24 derece, 3 Kasım Salı günü ise 17 ila 26 derece sıcaklık bekleniyor.

4 Kasım Çarşamba günü sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 16 ila 22 derece, 5 Kasım Perşembe günü 16 ila 22 derece, 6 Kasım Cuma günü 15 ila 21 derece, 7 Kasım Cumartesi günü ise 12 ila 22 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Hafta ortasında yağış etkili olacak

Adana'da çarşamba günü başlaması beklenen yağışların perşembe ve cuma günleri de etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Cumartesi günü ise yağışın etkisini kaybetmesi ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Yetkililer, özellikle hafta ortasından itibaren beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor.

Kaynak: İHA
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