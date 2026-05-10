Adana'da Hava Durumu Değişiyor

10.05.2026 10:55
Adana'da yaz havası sona eriyor, hafta sonu yağışlı ve sıcaklıklar düşüyor.

Adana'da hafta sonu yaz havası etkisini gösterirken, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre bugün kent merkezinde güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkarken gece saatlerinde termometreler 16 dereceyi gösterecek. Yüksek kesimlerde ise yer yer yağmur geçişleri bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren ise hava sıcaklıklarında düşüş başlayacak. Pazartesi günü gündüz 29, gece 17 derece olması beklenirken, salı günü sıcaklığın gündüz 27, gece 16 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü hava sıcaklığının gündüz 26, gece 18 derece olması beklenirken, perşembe günü ise gündüz sıcaklığının 24, gece sıcaklığının 16 dereceye kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Hafta boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması beklenirken, cuma günü yağmurun kent genelinde etkisini artıracağı bildirildi. Cuma günü hava sıcaklığının gündüz 23, gece 15 dereceye kadar düşeceği tahmin edildi.

Hafta sonu da yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü gündüz 24, gece 17 derece olması beklenirken yağış görüleceği ifade edildi. Pazar günü ise sıcaklığın gündüz 21, gece 14 dereceye kadar düşeceği kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çevre, Son Dakika

