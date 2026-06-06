Adana'da Hava Sıcaklığı 33 Derece - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Hava Sıcaklığı 33 Derece

Adana\'da Hava Sıcaklığı 33 Derece
06.06.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sıcak hava vatandaşları gölgelik alanlara yönlendiriyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığındı.

Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı. Haziran ayının ilk günlerinde park ve bahçelerdeki termometreler 33 dereceye ulaştı. Hal böyle olunca dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarda gölgelik alan aradı. Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar park ve bahçelere giderek serin havanın tadını çıkarttı.

"Adana'yı terk etmek lazım"

Vatandaşlardan Adnan Demir, sıcaklığın katlanılamaz boyuta ulaştığını anlatarak, "Adana çok sıcak, Adana'yı terk etmek lazım. Şehir olduğu gibi yanıyor. Vatandaşlar bence evden dışarıya çıkmasınlar. Çıktıklarında da park veya bahçe gibi yerler bulup buralarda takılsınlar. Gündüz vakti kesinlikle çıkılmamalı. Şuanda kaç derece olduğunu bilmiyorum ama çok terledim" dedi.

"Yerde beton yok, lav var"

Özgün Mert ise, "Adana'da yemin ediyorum yerde beton yok, lav var. Sıcak yerden geliyor. Daha Haziran ayında hava böyleyse Temmuz ve Ağustos aylarını düşünemiyorum. Şimdi 40 derece diyorlar, o aylarda 50-60 dereceyi görürüz. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana'da Hava Sıcaklığı 33 Derece - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
Giresun’da emekli öğretmen Murat Durmuş’un cansız bedeni bulundu Giresun'da emekli öğretmen Murat Durmuş'un cansız bedeni bulundu
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Savaşın gölgesi Karadeniz’e düştü Limanda esrarengiz patlama Savaşın gölgesi Karadeniz'e düştü! Limanda esrarengiz patlama

12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:48
Ali Koç’un Fenerbahçe’ye bıraktığı para hayrete düşürdü
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
11:08
“Kürt kadın“ fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
11:08
Üyeler birbirine girdi Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda kavga
Üyeler birbirine girdi! Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kavga
10:33
Canlı: Fenerbahçe’de seçim günü, kongreye ara verildi
Canlı: Fenerbahçe'de seçim günü, kongreye ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 12:13:08. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Hava Sıcaklığı 33 Derece - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.