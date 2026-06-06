Sadettin Saran'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu - Son Dakika
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Sadettin Saran'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

06.06.2026 14:53
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, genel kurul üyelerinin alkışları eşliğinde stattan ayrıldı. Oldukça duygulanan Saran'ın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı ve ağlamamak için kendini zor tuttuğu görüldü.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık görevine veda eden Sadettin Saran için duygusal anlar yaşandı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Genel kurulda yaptığı veda konuşmasının ardından Sadettin Saran, kongre üyelerinin yoğun alkışları eşliğinde stattan ayrıldı. Sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden biri olan Saran'a, tribünlerden ve kongre üyelerinden uzun süre destek tezahüratları geldi.

DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Stattan ayrıldığı sırada oldukça duygulandığı görülen Sadettin Saran'ın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı dikkat çekti. Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar, genel kurulun en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Sadettin Saran'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

VEDA KONUŞMASI DUYGULANDIRDI

Daha önce kürsüde yaptığı konuşmada Fenerbahçe için görev yaptığı süreci değerlendiren Saran, camiaya teşekkür etmiş ve görev süresinin kısa olmasına rağmen kulüp için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade etmişti. Kongre üyelerinin alkışlarıyla uğurlanan Saran, duygusal anların ardından stattan ayrıldı.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • cüneyt çark cüneyt çark:
    biz gelen faturalara ağlıyoruz adamın derdine bak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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