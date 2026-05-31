Adana\'da Orman Yangınları İçin Önlem

Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ormanlık alanlarda yangına neden olabilecek cam şişe, plastik atık ve çeşitli yanıcı maddeleri tek tek toplayarak olası felaketlerin önüne geçmeye çalıştı.

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükseldiği Adana'da, orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ormanlık alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirerek yangın riski oluşturan atıkları topladı.

Çalışmalar kapsamında özellikle güneş ışınlarını yansıtarak yangına neden olabilecek cam şişeler, kuru otlar arasında bırakılan yanıcı maddeler ve çevre kirliliğine yol açan atıklar ekipler tarafından temizlendi. Toplanan atıklar bölgeden uzaklaştırılarak uygun şekilde bertaraf edildi.

Yetkililer, vatandaşları ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaya çağırarak, sigara izmariti, cam şişe ve benzeri atıkların doğaya bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını hatırlatan yetkililer, herkesin bu konuda duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaz boyunca orman yangınlarına karşı denetim ve temizlik çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - ADANA