Adana'da Orman Yangınları İçin Önlem
Adana'da Orman Yangınları İçin Önlem

Adana\'da Orman Yangınları İçin Önlem
31.05.2026 11:01
Adana'da, orman yangınlarına karşı temizlik çalışmaları yapıldı, vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ormanlık alanlarda yangına neden olabilecek cam şişe, plastik atık ve çeşitli yanıcı maddeleri tek tek toplayarak olası felaketlerin önüne geçmeye çalıştı.

Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yükseldiği Adana'da, orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki ormanlık alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirerek yangın riski oluşturan atıkları topladı.

Çalışmalar kapsamında özellikle güneş ışınlarını yansıtarak yangına neden olabilecek cam şişeler, kuru otlar arasında bırakılan yanıcı maddeler ve çevre kirliliğine yol açan atıklar ekipler tarafından temizlendi. Toplanan atıklar bölgeden uzaklaştırılarak uygun şekilde bertaraf edildi.

Yetkililer, vatandaşları ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaya çağırarak, sigara izmariti, cam şişe ve benzeri atıkların doğaya bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını hatırlatan yetkililer, herkesin bu konuda duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaz boyunca orman yangınlarına karşı denetim ve temizlik çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Hava Durumu, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:01:43.
