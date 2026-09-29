Adana'da Sıfır Atık Çalıştayı 15 tematik masayla Çukurova Üniversitesi'nde başladı - Son Dakika
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Adana'da Sıfır Atık Çalıştayı 15 tematik masayla Çukurova Üniversitesi'nde başladı

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Adana\'da Sıfır Atık Çalıştayı 15 tematik masayla Çukurova Üniversitesi\'nde başladı
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Adana'da Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Adana Valiliği himayelerinde Sıfır Atık Çalıştayı Çukurova Üniversitesi'nde başladı. 15 tematik masada Adana'nın sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği konuları ele alınıyor, çıktıların ulusal politikaya katkı sunması amaçlanıyor.

Adana'da Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Adana Valiliği himayelerinde "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla hayata geçirilen "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında Adana Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Adana Valiliği himayelerinde; Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen çalıştay, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı.

Çalıştaya Adana Vali Yardımcısı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gülşen Birgül Ağdemir ve Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı'nın yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

"Sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği ele alındı"

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masada Adana'nın sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği alanlarındaki öncelikli konuları ele alındı. Masalarda mevcut durum ve öncelikli sorun alanları değerlendirilirken, çözüm odaklı öneriler geliştirildi ve yerel ölçekte uygulanabilecek hedefler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayda; "İklim, Afet ve Doğa Yönetimi", "Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği", "Sıfır Atık Mavi - Sucul Ekosistemler, Denizler ve Kıyılar", "Tarım, Gıda ve Organik Döngü", "Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler", "Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi", "Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları", "Enerji ve Ulaşım Dönüşümü", "Kamusal Alanlar, Parklar, Yapı ve Kentsel Alan Yönetimi", "Turizm, Otelcilik, Hizmet Sektörü ve Etkinlik Yönetimi", "Sağlık Kurumlarında Sıfır Atık ve Kaynak Verimliliği", "Kültürel, Eğitsel ve Toplumsal Dönüşüm", "Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi", "Yönetişim ve Kurumsal Sistemler" ile "Dijitalleşme, Veri Yönetimi ve İstatistik" başlıkları masaya yatırıldı.

"Ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sunulacak"

Çalıştayın temel yaklaşımını "İsraf Tasarruf Atık Dönüşüm İklim Etkisi" dönüşüm zinciri oluşturdu. Bu kapsamda kaynakların etkin kullanımı, israfın oluşmadan önlenmesi, oluşan atıkların doğru yöntemlerle yönetilmesi ve geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştay çıktılarının, ilgili kurumlar, yerel paydaşlar ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda değerlendirilerek ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sunması ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve COP31 kapsamında yürüttüğü çevre ve iklim çalışmalarına yerelden katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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