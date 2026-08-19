Adana’daki ‘Heyelan Islahı ve Tünel Projesi’nde ilk kazma vuruldu

ADANA (İHA) – Adana'nın ' Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli' arasında yapılacak heyelan ıslahı ve tünel projesinde ilk kazma vuruldu.

Adana'nın Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri arasındaki yolda heyelan ıslahı ve tünel yapımı çalışmaları başladı. Proje kapsamında toplam 3 bin 900 metre uzunluğunda 2 tünel inşa edilecek.

4 öğretmende hayatını kaybetmişti

Öte yandan bölgede, 6 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu öğretmenler Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbirin, Rahime Topak ve Pınar Kılıç hayatını kaybetmişti.

AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, beraberindeki Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ile birlikte tünel çalışmalarının başladığı Feke'ye bağlı Sülemişli bölgesindeki şantiyede basın açıklaması düzenledi.

"Bugün imalata başlamış bulunmaktayız"

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, projenin uzun süredir takip edildiğini belirterek, "Bugün uzun süredir bölgede projesi devam eden ve bugün imalata başlayan tünelli Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli yol güzergah çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Allah hayırlı uğurlu eylesin" dedi.

Zenbilci, Kozan-Mansurlu yoluyla ilgili de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"4,8 milyarlık yatırımla yollar iyileştirilecek"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ise bölgenin zorlu coğrafi şartlarına dikkat çekerek, daha önce yapılan ulaşım yatırımlarının bölgenin şartları nedeniyle yeniden ele alınmasına karar verildiğini yaklaşık 4,8 milyarlık bir yatırım bedeliyle projenin tamamlanacağını söyledi.

"Yaklaşık 5 milyar TL'lik yatırım"

AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan da bölgeye önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Özkan, "Bugün de bu yatırımlardan bir tanesi, yaklaşık 5 milyar TL bedeli olan bir yatırım. Çok ciddi bir kolaylık sağlayacak. Yatırımlarımız, hizmetlerimiz dün olduğu gibi bugün de var, yarın da devam edecek" dedi.