Adana'da yaz havası etkisini göstermeye başladı. Kent merkezinde termometreler 30 dereceye yaklaşırken güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Toros Dağları'nın zirvelerinde kar manzaraları oluşurken, şehir merkezindeki sıcak hava dikkat çekti. Ancak sıcak havadan memnun olanların yanı sıra bunalan vatandaşlar da var.

"Yakında yürüyüş bile yapılamaz hale gelecek"

Atatürk Parkı'nda konuşan Mustafa Bilgin Delibaş, uzun yıllardır Adana'da yaşadığını belirterek, "Bu aylarda sıcaklık artınca üzülmeye başlıyoruz. Duşa giriyoruz ama çıkar çıkmaz tekrar terliyoruz. Bu sıcaklık bizi kıştan daha çok yoruyor. Yakında yürüyüş bile yapılamaz hale gelecek, biz de fırsatı değerlendirelim dedik," dedi.

"Başımı soğuk suya sokuyorum"

Barış Bakaç ise sıcak havanın günlük hayatı zorlaştırdığını ifade ederek, "Yaklaşık bir haftadır tişört giymeye başladım. Hava çok sıcak. Ben kışı daha çok seviyorum, yazın aşırı terleme oluyor. Bazen iş yerinde başımı soğuk suya sokuyorum ya da duş alıyorum. Gerçekten zor oluyor," diye konuştu.

"Adana en sıcak illerden biri"

Kerem Eker'de sıcakların etkisine dikkat çekerek, "Sıcaktan bunalmaya başladık. Günlük hayatı zorlaştırıyor. Tişörtle dolaşınca güneş yanıkları oluşuyor. Dışarı çıkarken bile 'çok sıcak, çıkmasak mı' diyoruz. Farklı illerde de bulundum ama bence Adana Türkiye'nin en sıcak illerinden biri," ifadelerini kullandı. - ADANA