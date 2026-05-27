Adıyaman'da Eşsiz Doğal Güzellikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Eşsiz Doğal Güzellikler

Adıyaman\'da Eşsiz Doğal Güzellikler
27.05.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da rüzgar ve suyla şekillenen 200 hektarlık alandaki marnlı kireç taşları dikkat çekiyor.

Adıyaman'da 200 hektarlık alanda binlerce yılda rüzgar ve suyun şekillendirmesiyle oluşan kayaçlar dikkat çekiyor.

Kuyulu köyü yakınlarında yer alan alan, killi kireç taşı yapısıyla diğer bölgelerden ayrılıyor. Marnlı kireç taşının açık krem/beyaz tonlarındaki rengi ile rüzgarın şekillendirdiği kıvrımlar, estetik bir manzara sunuyor. Doğa olaylarıyla dalgalı kendine has mikro-kanyonlar ve sırtların oluştuğu arazide coğrafi açıdan nadir görülen kırgıbayır oluşumları meydana geldi. Killi-kireçli (marnlı) ana kayaçların binlerce yılda su ve rüzgar erozyonuyla ayrışmasıyla meydana gelen bu doğal güzellik doğa tutkunlarını cezbederken, jeolojik yapısıyla bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. 1998 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleri ile bir vakıf tarafından erozyonun önüne geçmek için proje hazırlanarak, 2000 yılında uygulandı. Adıyaman-Şanlıurfa yolunu kullanan sürücülerin de dikkatini çeken bu jeolojik mirasın eko-turizme kazandırılması bekleniyor.

Bölgeyle ilgili bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmet Çelik, "Burada görmüş olduğunuz tabi yapı ortalama 10 bin yıl ile 50 bin yıl geçmişe dayanan, özellikle toprak ve su erozyonunun etkisiyle ve sonraki aşamada fiziksel, kimyasal, biyolojik ayrışmayla birlikte bugünkü pozisyona gelmiş. Yıllardan beri su ve rüzgar erozyonuna maruz kalmış bir alanı görmektesiniz. Dolayısıyla 1998 yılında GAP İdaresi desteğinde yürütülen bir proje ile burada erozyon kontrol projesi uygulandı. Ortalama yaklaşık 200 hektarlık bir alanı kapsamakta ve 20 yılın sonunda özellikle yapmış olduğumuz araştırmalarda organik madde miktarının arttığını gördük, tespit ettik. ve koruma önlemleriyle toprak kalitesinin arttırılmış olduğunu burada saptamış olduk" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adıyaman'da Eşsiz Doğal Güzellikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
Fırsatçılıkta zirve Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar Fırsatçılıkta zirve! Tek bir lahmacunu bin 450 liraya satıyorlar
Galatasaray’da Singo ile ayrılık yolda Galatasaray'da Singo ile ayrılık yolda
Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda Gözaltındaki Mustafa Günay, birçok belediyeden vurgun yapmış: 3,5 milyon liralık zarar bilirkişi raporunda
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

13:59
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
13:51
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
12:28
Günlerdir entübeydi Kadir İnanır’dan haber var
Günlerdir entübeydi! Kadir İnanır'dan haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 15:19:08. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Eşsiz Doğal Güzellikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.