ADÜ İletişim Fakültesi öğrencileri miniklere fotokapan hakkında bilgi verdi

Aydın Gençlik Merkezi ve ADÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, Terziler İlkokulu'nda düzenledikleri etkinlikte miniklere fotokapan cihazını tanıtarak yaban hayatının gözlemlenmesi ve korunması hakkında bilgi verdi.

Aydın Gençlik Merkezi, ADÜ İletişim Fakültesi öğrencileriyle birlikte Terziler İlkokulu'nda öğrenciler için etkinlik düzenledi. Çocukların hem eğlenip hem de öğrenmelerini amaçlayan etkinlikte doğa ve yaban hayatının korunmasına dikkat çekildi. Program kapsamında minik öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğin bilgilendirme bölümünde ise doğanın ve yaban hayatının korunmasının önemi anlatıldı. Öğrencilere ayrıca yaban hayatının gözlemlenmesinde kullanılan fotokapan cihazı tanıtılarak çalışma prensibi hakkında bilgi verildi. Çocuklar, fotokapan cihazını yakından tanıma fırsatı bulurken doğadaki canlıların korunmasına yönelik farkındalık kazandı.