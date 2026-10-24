Afşin\'de Tarım ve Orman Müdürlüğü 230 hayvana kuduz aşısı, 60 hayvana mikroçip taktı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hayvan sağlığını ve toplum sağlığını korumak amacıyla toplu kuduz aşısı, mikroçip ve pasaport uygulaması yapıldı. Etkinlikte 230 hayvana aşı yapılırken, 60 kedi ve köpeğe mikroçip takılarak kayıt altına alındı.

Afşin ilçesinde, hayvan sağlığının sürdürülmesi ve ölümcül kuduz hastalığına karşı toplumsal farkındalık oluşturulması hedefiyle kapsamlı bir etkinlik düzenlendi. Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, toplu kuduz aşısı, mikroçip takılması ve pasaport tanzimi işlemleri bir arada yürütüldü. Etkinlik kapsamında, sahipli kedi ve köpeklerin kuduz hastalığına karşı bağışıklık kazanması sağlanırken, aynı zamanda kimliklendirilerek ulusal veri tabanına kayıt altına alınması hedeflendi. Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar'ın öncülüğünde yürütülen titiz çalışmalarda, toplam 230 hayvana kuduz aşısı uygulanırken, 60 hayvana mikroçip takılarak pasaportları teslim edildi.

"Düzenli Aşılama ve Kayıt Hayat Kurtarır"

Uygulama sahasında konuşan Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, kuduz hastalığının hem hayvanlar hem de insanlar için geri dönüşü olmayan ciddi sağlık riskleri barındırdığını vurguladı. Kayapınar, "Düzenli aşılama, kimliklendirme ve kayıt işlemleri, kuduzla mücadelenin temel taşlarıdır. Hayvan sahiplerinin bu sorumlulukları yerine getirmesi, toplum sağlığının korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Mikroçip uygulaması sayesinde hayvanlarımız kimliklendirilmekte ve kaybolma gibi durumlarda kayıt altına alınmaları büyük kolaylık sağlamaktadır" dedi.