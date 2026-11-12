Afyonkarahisar Bolvadin\'de Milli Ağaçlandırma Günü\'nde yüzlerce fidan toprakla buluştu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Dişli Tepesi mevkiinde geniş katılımlı bir fidan dikim faaliyeti düzenlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce fidan geleceğe nefes olması amacıyla toprakla buluşturuldu.

Daha yeşil bir çevre ve doğaya katkı sağlama hedefiyle planlanan programa; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Bolvadin Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Güntürk, Dişli Belediye Başkanı Ahmet Mert, ilçe protocolü, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların imece usulüyle fidan dikimi gerçekleştirdiği etkinlikte, dikilen fidanlara can suları verildi.