Ağrı Dağı\'nda Tırmanış Sezonu Başladı

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı, 2026 yılında da yerli ve yabancı dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Doğubayazıt Kaymakamlığı verilerine göre Nisan 2026'dan bu yana 744 dağcı Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgede hareketlilik artarken, dağcılık faaliyetleri güvenlik ve planlama çerçevesinde sürdürülüyor. Ağrı Dağı eteklerinde faaliyet gösteren yerel rehberler eşliğinde gerçekleştirilen tırmanışlar, doğa ve macera tutkunlarını bölgeye çekmeye devam ediyor.

Güvenli ve planlı tırmanışlar sürüyor

Yerel rehber Resul Civaş, Ağrı Dağı'ndaki faaliyetlerin belirlenen kurallar çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek, "Ağrı Dağı eteklerinde yürütülen faaliyetler kapsamında güvenli ve planlı zirve tırmanışları gerçekleştiriyoruz. Şu anda 3 bin rakımdayız. Yarın 3 bin 500 metre seviyesine yükselerek zirve denememizi gerçekleştireceğiz. Doğa ve dağcılık tutkunlarını Ağrı'nın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.

Sezon sonunda 5 bin dağcı hedefleniyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi Servet Arslan ise yaz tırmanış sezonunun başlamasıyla yoğunluğun arttığını söyledi. Doğubayazıt Kaymakamlığı verilerine göre şu ana kadar 744 yerli ve yabancı dağcının Ağrı Dağı'na tırmanış yaptığını belirten Arslan, sezonun henüz başında olunmasına rağmen rakamların dikkat çekici seviyeye ulaştığını ifade etti. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının ortalarına kadar süren dönemin asıl tırmanış sezonu olduğuna dikkat çeken Arslan, "Haziran ortasından itibaren yaklaşık üç aylık yoğun bir süreç bizi bekliyor. Bu sezon sonunda 5 binin üzerinde yerli ve yabancı dağcının Ağrı Dağı zirvesine ulaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Arslan, tırmanış faaliyetlerine ilişkin yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler kapsamında yabancı dağcılar için başvurularda 30 günlük müracaat süresi getirildiğini, izin işlemlerinin ise tırmanıştan en geç 10 gün önce sonuçlandırıldığını belirtti.

Yeni uygulamayla birlikte yerli rehber ve mihmandar eşliğinde tırmanışın zorunlu hale getirildiğini vurgulayan Arslan, "Teknik yeterliliği bulunmayan kişilerin tırmanışları kontrol altına alınacak. Böylece daha güvenli ve kazasız bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI