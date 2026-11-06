Ağrı Dağı'nın zirvesi karla kaplandı, Iğdır'da yüksek kesimlerde kış şartları başladı - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nın zirvesi karla kaplandı, Iğdır'da yüksek kesimlerde kış şartları başladı

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Ağrı Dağı\'nın zirvesi karla kaplandı, Iğdır\'da yüksek kesimlerde kış şartları başladı
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Ağrı Dağı\'nın zirvesi karla kaplandı, Iğdır\'da yüksek kesimlerde kış şartları başladı
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Iğdır'da günlerdir etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları'nın zirveleri karla kaplanırken, 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı kent merkezinden de görüldü.

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları'nın zirveleri karla kaplandı.

Iğdır'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin çevresindeki dağlık bölgelerde kar yağışı etkili olurken, dağların zirveleri beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi. Zirveden eteklere doğru geniş bir alanda kar örtüsü oluşurken, dağ Iğdır kent merkezinden de görüldü. Yaklaşık 2 bin 900 metre rakımlı Pamuk Dağı'nın zirveleri de karla kaplandı. Iğdır ile Ağrı sınırı boyunca uzanan Zor Sıra Dağları'nda da kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kış şartları kendini göstermeye başladı.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıAğrı DağıGüncelÇevreIğdırYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Dağı'nın zirvesi karla kaplandı, Iğdır'da yüksek kesimlerde kış şartları başladı - Son Dakika
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