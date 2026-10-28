Ağrı Diyadin\'deki Murat Kanyonu\'nda highline sporcuları 120 metrelik hatta yürüdü

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda, yerden 50-60 metre yükseklikte kurulan ip üzerinde yürüyen highline sporcuları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Diyadin Kanyonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, yaklaşık 120 metre uzunluğundaki ip hattında yürüyüş yaptı. Kanyonun sarp kayalıkları arasında gerçekleştirilen gösteride sporcuların dengelerini koruyarak ilerlemesi dikkat çekti.

"Kanyonun derinlik algısı oldukça etkileyici"

Etkinliğe katılan highline sporcusu Enes Uçar, yaklaşık 6 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirterek Diyadin Kanyonu'na kaymakamın daveti üzerine geldiklerini söyledi. Kanyonda yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve yerden 50-60 metre yükseklikte bir hat kurduklarını aktaran Uçar, bölgenin derinlik algısı bakımından etkileyici olduğunu ifade etti.

"Güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor"

Yürüyüş öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli kontrolleri yaptıklarını belirten Uçar, kayalıklara yaklaşmamak ve güvenliği sağlamak amacıyla hattın yaklaşık 100 metrelik bölümünde yürüdüklerini kaydetti. Highline sporunda ana ipin yanı sıra yedek güvenlik hattı kullandıklarını anlatan Uçar, sporcuların emniyet kemerleriyle ana ipe bağlanarak yürüyüş gerçekleştirdiğini dile getirdi.