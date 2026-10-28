Ağrı Diyadin'deki Murat Kanyonu'nda highline sporcuları 120 metrelik hatta yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Diyadin'deki Murat Kanyonu'nda highline sporcuları 120 metrelik hatta yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Diyadin\'deki Murat Kanyonu\'nda highline sporcuları 120 metrelik hatta yürüdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda highline sporcuları, yerden 50-60 metre yükseklikte kurulan yaklaşık 120 metrelik ip hattında yürüdü. Sporcular, güvenlik için hattın yaklaşık 100 metrelik bölümünde yürüdüklerini ve yedek güvenlik hattı kullandıklarını belirtti.

Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Murat Kanyonu'nda, yerden 50-60 metre yükseklikte kurulan ip üzerinde yürüyen highline sporcuları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Diyadin Kanyonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, yaklaşık 120 metre uzunluğundaki ip hattında yürüyüş yaptı. Kanyonun sarp kayalıkları arasında gerçekleştirilen gösteride sporcuların dengelerini koruyarak ilerlemesi dikkat çekti.

"Kanyonun derinlik algısı oldukça etkileyici"

Etkinliğe katılan highline sporcusu Enes Uçar, yaklaşık 6 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirterek Diyadin Kanyonu'na kaymakamın daveti üzerine geldiklerini söyledi. Kanyonda yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve yerden 50-60 metre yükseklikte bir hat kurduklarını aktaran Uçar, bölgenin derinlik algısı bakımından etkileyici olduğunu ifade etti.

"Güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor"

Yürüyüş öncesinde hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli kontrolleri yaptıklarını belirten Uçar, kayalıklara yaklaşmamak ve güvenliği sağlamak amacıyla hattın yaklaşık 100 metrelik bölümünde yürüdüklerini kaydetti. Highline sporunda ana ipin yanı sıra yedek güvenlik hattı kullandıklarını anlatan Uçar, sporcuların emniyet kemerleriyle ana ipe bağlanarak yürüyüş gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA
Murat KanyonuDiyadinÇevreYaşamAğrıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet’in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor Başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammet'in babası: Çeteye 7-8 milyon lira verdim, tehditler sürüyor
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:57:28. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı Diyadin'deki Murat Kanyonu'nda highline sporcuları 120 metrelik hatta yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android