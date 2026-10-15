Akçadağ\'da yeni çarşı kuralarının esnaf şikayetleri üzerine iptal edildiği belirtildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem sonrası inşa edilen ve yapımı tamamlanan yeni çarşıda esnafların iş yerlerine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yapı stoku önemli ölçüde hasar gören Akçadağ'da, yeniden inşa çalışmaları kapsamında yapılan yeni çarşıda daha önce çekilen kuraların, esnaflardan gelen şikayetler üzerine iptal edildiği belirtildi. Esnafın talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmaların ardından iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ile birlikte çarşı esnafıyla bir araya geldi. Görüşmede esnafın talep ve beklentileri ele alınarak yeni çarşıdaki iş yerlerinin teslim sürecine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede hiçbir esnafın mağdur edilmemesi için gayret gösterdiklerini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte esnafın yeni iş yerlerinde faaliyetlerine başlayacağını söyledi.