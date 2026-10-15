Akçadağ'da yeni çarşı kuralarının esnaf şikayetleri üzerine iptal edildiği belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

Akçadağ'da yeni çarşı kuralarının esnaf şikayetleri üzerine iptal edildiği belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akçadağ\'da yeni çarşı kuralarının esnaf şikayetleri üzerine iptal edildiği belirtildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem sonrası inşa edilen yeni çarşıda kuralar, esnaftan gelen şikayetler üzerine iptal edildiği belirtildi. Bakanlık yetkilisi ve Belediye Başkanı Ulutaş esnafla talepleri görüştü; çalışmalar bitince iş yerleri hak sahiplerine teslim edilecek.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem sonrası inşa edilen ve yapımı tamamlanan yeni çarşıda esnafların iş yerlerine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yapı stoku önemli ölçüde hasar gören Akçadağ'da, yeniden inşa çalışmaları kapsamında yapılan yeni çarşıda daha önce çekilen kuraların, esnaflardan gelen şikayetler üzerine iptal edildiği belirtildi. Esnafın talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmaların ardından iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ile birlikte çarşı esnafıyla bir araya geldi. Görüşmede esnafın talep ve beklentileri ele alınarak yeni çarşıdaki iş yerlerinin teslim sürecine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçede hiçbir esnafın mağdur edilmemesi için gayret gösterdiklerini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte esnafın yeni iş yerlerinde faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Kaynak: İHA
AkçadağMalatyaEkonomiDepremGüncelÇevreEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 16:55:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Akçadağ'da yeni çarşı kuralarının esnaf şikayetleri üzerine iptal edildiği belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei