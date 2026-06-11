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Akçakoca'da sahiller için el ele

Akçakoca\'da sahiller için el ele
11.06.2026 19:26  Güncelleme: 19:28
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte kaymakam, belediye başkan vekili, sahil güvenlik ve çocuklar sahillerde sigara izmariti ve atıkları topladı. Kaymakam Uzan, çevre temizliğinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona imza atıldı. Çeşitli kurumların katılımıyla düzenlenen etkinlikte sahillerde çevre temizliği yapıldı.

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Belediye Başkan vekili Alev Ünal, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, emniyet mensupları ve çok sayıda çocuğun katıldığı etkinlikte sahillerdeki sigara izmaritleri ve çeşitli atıklar tek tek toplandı. Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Kaymakam Uzan, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek vatandaşlardan sigara izmaritlerini ve çöplerini yerlere atmama konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Katılımcılar, temiz bir çevre ve daha yaşanabilir sahiller için bu tür farkındalık çalışmalarının devam etmesi gerektiğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Akçakoca, Düzce, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akçakoca'da sahiller için el ele - Son Dakika

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