Akçakoca\'da Dünya Çevre Günü Etkinliği

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakamlık tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için sahil temizliği yapıldı. Dalgıçların 5 dakikalık dalış sonrası deniz dibinden çıkardığı çöpler ise hayrete düşürdü.

Akçakoca Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık çalışması yapıldı. 'Temiz Deniz, Temiz Sahil' sloganıyla yapılan çalışmada Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, emniyet mensupları ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla sahillerdeki evsel atıklar toplandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, 5 dakikalık dalış sonrası deniz dibinden çıkardıkları evsel atıkları öğrencilere gösterdiler. Öğrenciler, gördükleri çöpler karşısında hayrete düştüler.

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, "Dünya Çevre Günü nedeniyle ilçemizde bir farkındalık oluşturmak adına bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmayı her sene geleneksel hale getireceğiz. İstiyoruz ki sahillerimizde plastik, cam, izmarit gibi doğaya uygun olmayan bir turizm kentinde olmaması gereken evsel atıkların, gerek denizin içinde gerekse sahillerimizde olmasını istemiyoruz. Bu amaçla bir farkındalık etkinliği yapmak istedik. Tüm hemşehrilerimizi bu sürece davet ediyoruz. Bu duyarlılığa davet ediyoruz. İnşallah daha temiz bir dünya mümkün, her anlamda mümkün. Bu doğa bize emanet. Sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese güzel bir yaz sezonu diliyoruz" dedi. - DÜZCE