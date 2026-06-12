Akçakoca'da Dünya Çevre Günü Etkinliği - Son Dakika
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Akçakoca'da Dünya Çevre Günü Etkinliği

Akçakoca\'da Dünya Çevre Günü Etkinliği
12.06.2026 10:08
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Akçakoca'da sahil temizliği yapıldı, denizden birçok atık çıkarıldı. Farkındalık arttırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakamlık tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için sahil temizliği yapıldı. Dalgıçların 5 dakikalık dalış sonrası deniz dibinden çıkardığı çöpler ise hayrete düşürdü.

Akçakoca Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık çalışması yapıldı. 'Temiz Deniz, Temiz Sahil' sloganıyla yapılan çalışmada Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, emniyet mensupları ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla sahillerdeki evsel atıklar toplandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, 5 dakikalık dalış sonrası deniz dibinden çıkardıkları evsel atıkları öğrencilere gösterdiler. Öğrenciler, gördükleri çöpler karşısında hayrete düştüler.

Akçakoca Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, "Dünya Çevre Günü nedeniyle ilçemizde bir farkındalık oluşturmak adına bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmayı her sene geleneksel hale getireceğiz. İstiyoruz ki sahillerimizde plastik, cam, izmarit gibi doğaya uygun olmayan bir turizm kentinde olmaması gereken evsel atıkların, gerek denizin içinde gerekse sahillerimizde olmasını istemiyoruz. Bu amaçla bir farkındalık etkinliği yapmak istedik. Tüm hemşehrilerimizi bu sürece davet ediyoruz. Bu duyarlılığa davet ediyoruz. İnşallah daha temiz bir dünya mümkün, her anlamda mümkün. Bu doğa bize emanet. Sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese güzel bir yaz sezonu diliyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Akçakoca'da Dünya Çevre Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlknur Değri İlknur Değri:
    ne kadar da tatlı görüntüler yapıyor devlet ama sorun şu ki erkek egemenliğindeki sistem insanları bu kadar çöp üretmeye iten yani sorunu köklü çözmek için toplumsal yapıyı değiştirmek lazım 0 0 Yanıtla
  • Serçin Polat Serçin Polat:
    iyisi ama bu sahil temizliği işinin maliyeti ne kadar tutuyo devlete ve bu atıkları kim topluyo sonra kim götürüyo bu işler para demek yani sadece temizlemiş olmak yetmiyo sistemi düzeltmek lazım kaynak aktarmanız gerekiyo bu işe düzgün atık yönetimi olmazsa her sene aynı şey tekrar edicek 0 0 Yanıtla
  • Taner Kılıç Taner Kılıç:
    çok güzel bir girişim gerçekten denizin içinde bu kadar çöp çıkması insanın yüreğini sızlatıyo ama en azından biraz olsun farkındalık oluşturuluyor diye umut ediyorum deniz hayvanlarımız için de çok önemli bu tür çalışmalar hepimizin doğaya daha duyarlı olması lazım 0 0 Yanıtla
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