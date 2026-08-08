Akçakoca\'da Köy Yolları Güçlendiriliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köy içi yollarda başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Çalışmalarla köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Akçakoca ilçesine bağlı Paşalar Köyü'nde köy içi yollarda başlatılan kilit parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Köy sakinlerinin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve düzenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalarda kilit parke taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtilirken, köyün ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yol standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.