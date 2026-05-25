Akdeniz'de camiler bayram öncesi dezenfekte edildi
Akdeniz'de camiler bayram öncesi dezenfekte edildi

25.05.2026 12:02  Güncelleme: 12:04
Mersin Akdeniz Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki 114 camide kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Ekipler, camileri hijyenik hale getirirken, Başkan Vekili Şener birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında 114 cami bayram öncesi hijyenik hale getirildi.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mobil ibadethane temizlik ekibi, ilçe genelindeki ibadethanelerde yoğun mesai yürütüyor. Ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda camilerin iç bölümleri sanayi tipi yüksek vakumlu makinelerle temizlenirken, halılar ise insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlu ve anti-bakteriyel sularla yerinde yıkanıyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, bayram öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışmaların yoğunlaştırıldığını belirtti. Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu ifade eden Şener, "Vatandaşlarımızın bayram boyunca ibadetlerini temiz ve ferah ortamlarda gerçekleştirebilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Öte yandan Başkan Vekili Şener, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Bayramların toplumsal bağları güçlendiren özel günler olduğunu kaydeden Şener, ihtiyaç sahibi vatandaşların gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. - MERSİN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
