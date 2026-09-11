Alaca çevre yolunda EDS kurulumu başladı, \'ölüm kavşağı\' da kapsamda

Çorum'un Alaca ilçesinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla çevre yoluna Ortalama Hız Tespit Sistemi (EDS) kuruluyor. Sistemin, ilçede sık sık kazaların yaşandığı ve vatandaşlar arasında "ölüm kavşağı" olarak bilinen bölgeyi de kapsayacağı bildirildi.

Alaca'da yetkililer, çevre yolunda kurulumuna başlanan EDS çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekiplerden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucunda ilçeye kazandırılan sistem sayesinde, sürücülerin hız kurallarına uyması sağlanarak trafik akışının çok daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "İçişleri Bakanımızı ziyaretimiz sırasında özellikle gündeme getirdiğimiz ve sözünü aldığımız, vatandaşlarımız arasında 'Ölüm Kavşağı' olarak bilinen bölgenin de sistem kapsamına alınması ve çalışmaların başlaması bizler için son derece kıymetlidir. Hayata geçirilecek bu uygulamayla birlikte sürücülerimizin hız kurallarına daha fazla riayet etmesini sağlamak, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve en önemlisi, can kayıplarının önüne geçmek en büyük hedefimizdir. Bizim için hiçbir hizmet, bir insanımızın canından daha kıymetli değildir. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği her şeyden önce gelmektedir" dedi.