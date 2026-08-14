Alanya'da Balıkçıdan Rekor Kuzu Balığı - Son Dakika
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Alanya'da Balıkçıdan Rekor Kuzu Balığı

Alanya\'da Balıkçıdan Rekor Kuzu Balığı
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Alanya'da Osman Aktitiz, amatör olta ile 20 kg kuzu balığı yakaladı, ilgi uyandırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir balıkçı, amatör olta ile 20 kilogram ağırlığında kuzu balığı yakaladı.

Alanya ilçesinde bugün sabah saatlerinde balık tutmaya çıkan balıkçı Osman Aktitiz, olta çıkrık makinesi olarak adlandırılan amatör bir olta ile 20 kilo ağırlığında kuzu balığı tuttu. Balığı naylon poşete sarıp sırtına alan Aktitiz'i görenler, poşette ne olduğunu anlamaya çalışırken, balık av malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Osman Aktitiz, iş yeri önünde balığı sergiledi. Bazı vatandaşlar balığın görüntüsünü çekerken, bazı vatandaşların ise korktukları gözlendi.

Daha önceden de bu büyüklüklerde balık tuttuğunu söyleyen Osman Aktitiz, 15-20 dakika gibi kısa sürede balığı tekneye çıkarmayı başardıklarını belirterek o anları şöyle anlattı:

"Sabah bir arkadaş ile balığı çıktık. Önce bir küçük balık tutuk ve onu oltanın ucuna yem yaparak Korsanlar Mağarası olarak bilinen yerde denize attık. 10 dakika içinde oltaya balık takıldı. Bayağı güçlü ve büyük balık olduğu belliydi. Balığı çekerken başka bir balıkçı arkadaş arayarak denizde motorlarının bozulduğunu ve açığa doğru sürüklendiklerini söyleyerek yardım istedi. Şansımıza oltadaki balık bizi fazla yormadı ve el yordamı ile 15 dakika içinde dev kuzu balığını tekneye çektik. Sonrasında ise arkadaşları kurtararak kıyaya götürdük" dedi.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Antalya, Alanya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Alanya'da Balıkçıdan Rekor Kuzu Balığı - Son Dakika

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