Alaplı\'da Kıbrıs Gazileri, Gaziler Günü öncesinde Kaymakam Köksal\'ı ziyaret etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Kıbrıs Gazileri, Gaziler Günü öncesinde Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı ziyaret etti.

Alaplı Muharip Gaziler Derneği Başkanı, Kıbrıs Gazisi Muharrem Özdemir ve dernek üyeleri, Gaziler Günü öncesinde Kaymakam Selçuk Köksal'ı makamında ziyaret etti.Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette gazilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Köksal, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı gazilere minnet ve şükranlarını ifade etti.

Gazilerin vatan uğruna büyük fedakarlıklarda bulunduğunu belirten Kaymakam Köksal, gazilerin her zaman baş tacı olduğunu ifade ederek, nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.