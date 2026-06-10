ALKÜ Sıfır Atık Forumu'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ALKÜ Sıfır Atık Forumu'na Katıldı

ALKÜ Sıfır Atık Forumu\'na Katıldı
10.06.2026 16:30  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sürdürülebilirlik, sıfır atık ve çevre yönetimi alanlarında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılım sağladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sürdürülebilirlik, sıfır atık ve çevre yönetimi alanlarında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılım sağladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Sıfır Atık Forumu'nda yerini aldı. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nde Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle Kamu Kategorisi'nde Türkiye üçüncülüğü elde eden ALKÜ, ayrıca CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığıyla Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alan Türkiye'nin ilk üniversitesi olma başarısını göstererek, bu birikimini Sıfır Atık Forumu'na da taşıdı.

"ALKÜ heyeti önemli temaslarda bulundu"

Forum; sıfır atık yaklaşımının iklim eylemi, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik bir dönüşüm alanı olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, Sıfır Atık vizyonunun atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, şehirlerin ve kurumların uygulama kapasitesinin artırılması açısından önemli bir yol haritası sunduğunu vurguladı. Forum kapsamında sıfır atık uygulamaları, döngüsel ekonomi, gıda atıklarının azaltılması, metan emisyonlarının önlenmesi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir çevre yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele başlıklarında iyi uygulama örnekleri ile uluslararası iş birliği durumları değerlendirildi. ALKÜ heyeti forum süresince ulusal ve uluslararası paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirerek sıfır atık, organik atıkların geri kazanımı, kampüs sürdürülebilirliği, döngüsel ekonomi ve iklim eylemi alanlarında yürütülebilecek iş birliklerine yönelik temaslarda bulundu.

"Çalışmalarımız kararlılıkla sürdürüyoruz"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ olarak sürdürülebilir kampüs yaklaşımı doğrultusunda sıfır atık, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, organik atıkların geri kazanımı ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Rektör Türkdoğan yaptığı açıklamada, "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak sürdürülebilir kampüs anlayışını kurumsal kültürümüzün önemli bir parçası haline getirdik. Sıfır atık, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve çevre yönetimi alanlarında hayata geçirdiğimiz projelerle hem üniversitemize hem de ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunuyoruz. Özellikle Güneş Enerji Santrali (GES) Projemiz ve Ekodöngüsel Yemekhane Projemiz ile kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar attık. Uluslararası Sıfır Atık Forumu gibi küresel ölçekte önemli organizasyonlarda yer almak, yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası platformlarda paylaşılmasına ve yeni iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Çevreye duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalarla örnek bir üniversite olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha yaşanabilir bir gelecek için çevre bilinci yüksek nesiller yetiştirmeye ve sürdürülebilirlik alanında öncü projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. Rektör Türkdoğan, ALKÜ'ye bu alanda destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na ve ALKÜ ailesine teşekkür etti.

"ALKÜ, yeşil dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarında başarılarını katlıyor"

ALKÜ tarafından yürütülen yeşil dönüşüm ve sıfır atık projeleri ulusal ve uluslararası alanlarda başarılara imza atıyor. Üniversite, Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri'nde Kamu Kategorisi'nde Türkiye üçüncülüğü elde ederek ödül alan tek üniversite oldu. Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2025 kapsamında ise "ALKÜ Yerleşke Güneş Enerji Santrali ve Entegre Sürdürülebilirlik Faaliyetleri" projesiyle Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi kategorisinde Türkiye'nin ulusal kazananı seçildi. Ayrıca ALKÜ, 2025 Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması'nda ilk kez yer alırken, 2024 UI GreenMetric sıralamasında 2015 sonrası kurulan üniversiteler arasında Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca kampüs içi sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla ALKÜ Kestel Yerleşkesinde 7 farklı noktaya 9 araç şarj kapasiteli elektrikli araç şarj istasyonları kurdu.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Sıfır Atık Forumu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP1 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katılırken forum, 183 ülkeden temsilciler, 20'nin üzerinde devlet başkanı, 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi. ALKÜ'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Öğr. Gör. Leyla Akbulut ve Öğr. Gör. İlker Yusuf Naraltın'ın katılım sağladığı forumda; sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında güncel gelişmeler ele alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alaaddin Keykubat, Alanya, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre ALKÜ Sıfır Atık Forumu'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın

16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:50
İşte Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
İşte Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:47:24. #7.13#
SON DAKİKA: ALKÜ Sıfır Atık Forumu'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.