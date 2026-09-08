Amasya Taşova'daki Uluköy Barajı'na 75 bin sazan yavrusu salındı
Amasya'nın Taşova ilçesindeki Uluköy Barajı'na, Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 75 bin sazan yavrusu bırakıldı. Baraja yapılan salım programına Kaymakam Turan Bayram ve ilçe tarım yetkilileri katıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesindeki Uluköy Barajı'na 75 bin sazan yavrusu bırakıldı.
"Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 75 bin sazan yavrusunun Uluköy Barajı'na salımı gerçekleşti. Programa Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Gökbulut ile diğer yetkililer katıldı.
Kaynak: İHA
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