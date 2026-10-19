Ankara Çubuk\'ta emekli öğretmen 2 hünnap fidanından 300\'e yakın ağaç yetiştirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İlhan Menekşe, deneme amacıyla diktiği 2 hünnap fidanından olumlu sonuç alınca yıllar içerisinde ağaç sayısını yaklaşık 300'e çıkardı.

Çubuk'un Sığırlıhacı Mahallesi'nde yaşayan Menekşe, emekli olduktan sonra satın aldığı tarlada farklı meyve türleri yetiştirmeye başladı.

Bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayabilecek meyve ağaçlarını araştıran Menekşe, deneme amacıyla 2 hünnap fidanı dikti.

Fidanlardan birinin ertesi yıl meyve vermesi ve ağaçların soğuk hava şartlarına dayanıklılık göstermesi üzerine hünnap yetiştiriciliğini geliştirmeye karar veren Menekşe, önce 40, ardından 25 fidan daha dikerek bahçesini genişletti.

Zamanla iki ayrı bahçede yaklaşık 300 hünnap ağacına ulaşan Menekşe, eşi Şaheste Menekşe ile meyvelerin bakımını ve hasadını yapıyor.

"Birkaç meyve bile bana bir ton ürün almışım kadar mutluluk veriyor"

Emekli öğretmen İlhan Menekşe, hünnap yetiştiriciliğine tamamen merak sonucu başladığını söyledi.

İlk diktiği fidanların bölgenin iklim şartlarına uyum sağladığını anlatan Menekşe, "Denemek için iki hünnap fidanı diktim. Birisi ertesi yıl 5-6 tane meyve verdi. Burada soğuktan zarar görmediğini ve meyve verdiğini görünce 40 tane daha getirttim. Ardından 25 tane daha diktim. Böyle böyle bugün iki bahçemde yaklaşık 300 hünnap ağacım oldu" dedi.

Hünnap yetiştirmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Menekşe, şöyle konuştu:

"Bu ağaç daha küçücükken birkaç tane meyve tutuyor. O birkaç meyve bana sanki bir ton ürün almışım kadar mutluluk veriyor. Ağaçların büyüdüğünü ve meyve verdiğini görmek beni çok sevindiriyor."

2002 yılından bu yana diyabet tedavisi gördüğünü anlatan Menekşe, hünnap meyvesini kendi beslenmesinde de tükettiğini belirtti.

Hünnabın kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğunu düşündüğünü ifade eden Menekşe, "Emekli olduktan sonra aldığım tarlada farklı meyveler yetiştirmeye başladım. Hünnap da bunlardan biriydi. Meyvesini tükettiğimde kan şekerimin daha dengeli olduğunu gözlemledim. O nedenle bahçemdeki hünnap sayısını artırmaya karar verdim" diye konuştu.

"Cebimde şeker yerine hünnap taşıyorum"

Menekşe, hünnabı çevresindeki insanlara da tanıtmaya çalıştığını belirterek, "Sürekli cebimde hünnap taşıyorum. Özellikle çocukları gördüğümde çıkarıp ikram ediyorum. Tadına baktıklarında çok mutlu oluyorlar. Bu meyveyi herkesin tanımasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Tadına bakanlar satın almak istiyor"

Eşi Şaheste Menekşe de bahçeyle ilgilenmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Hünnabın hem taze hem de kurutularak tüketilebildiğini anlatan Menekşe, "Bir kez tadına bakanlar 'Biz de satın almak istiyoruz.' diyor. Topladığımız meyveleri örtülerin üzerine aralıklı şekilde seriyoruz. İğde gibi çok güzel kuruyor" dedi.

Daha önce bağ ve bahçecilikle ilgilenmediklerini dile getiren Şaheste Menekşe, "Rahmetli dedemin bir bağı vardı, o kadar. Bizim köylerimizde bağ bahçe pek yoktu. Buraya gelince kendi bahçemize sahip olduk. Şimdi birlikte uğraşıyoruz, mutluyuz" diye konuştu.

Emekli öğretmen İlhan Menekşe, hünnap yetiştiriciliğiyle hem emeklilik yıllarını doğayla iç içe geçiriyor hem de farklı meyve türlerinin Çubuk'un iklim şartlarında yetiştirilebileceğini gösteriyor.