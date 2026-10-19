Ankara Çubuk'ta emekli öğretmen 2 hünnap fidanından 300'e yakın ağaç yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Çubuk'ta emekli öğretmen 2 hünnap fidanından 300'e yakın ağaç yetiştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çubuk\'ta emekli öğretmen 2 hünnap fidanından 300\'e yakın ağaç yetiştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan emekli bir öğretmen, deneme için diktiği 2 hünnap fidanından olumlu sonuç alınca iki bahçede yaklaşık 300 ağaca ulaştı. Emekli öğretmen, eşiyle birlikte bakımını ve hasadını yaptığı hünnap meyvesini çevresine de tanıtıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İlhan Menekşe, deneme amacıyla diktiği 2 hünnap fidanından olumlu sonuç alınca yıllar içerisinde ağaç sayısını yaklaşık 300'e çıkardı.

Çubuk'un Sığırlıhacı Mahallesi'nde yaşayan Menekşe, emekli olduktan sonra satın aldığı tarlada farklı meyve türleri yetiştirmeye başladı.

Bölgenin iklim şartlarına uyum sağlayabilecek meyve ağaçlarını araştıran Menekşe, deneme amacıyla 2 hünnap fidanı dikti.

Fidanlardan birinin ertesi yıl meyve vermesi ve ağaçların soğuk hava şartlarına dayanıklılık göstermesi üzerine hünnap yetiştiriciliğini geliştirmeye karar veren Menekşe, önce 40, ardından 25 fidan daha dikerek bahçesini genişletti.

Zamanla iki ayrı bahçede yaklaşık 300 hünnap ağacına ulaşan Menekşe, eşi Şaheste Menekşe ile meyvelerin bakımını ve hasadını yapıyor.

"Birkaç meyve bile bana bir ton ürün almışım kadar mutluluk veriyor"

Emekli öğretmen İlhan Menekşe, hünnap yetiştiriciliğine tamamen merak sonucu başladığını söyledi.

İlk diktiği fidanların bölgenin iklim şartlarına uyum sağladığını anlatan Menekşe, "Denemek için iki hünnap fidanı diktim. Birisi ertesi yıl 5-6 tane meyve verdi. Burada soğuktan zarar görmediğini ve meyve verdiğini görünce 40 tane daha getirttim. Ardından 25 tane daha diktim. Böyle böyle bugün iki bahçemde yaklaşık 300 hünnap ağacım oldu" dedi.

Hünnap yetiştirmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Menekşe, şöyle konuştu:

"Bu ağaç daha küçücükken birkaç tane meyve tutuyor. O birkaç meyve bana sanki bir ton ürün almışım kadar mutluluk veriyor. Ağaçların büyüdüğünü ve meyve verdiğini görmek beni çok sevindiriyor."

2002 yılından bu yana diyabet tedavisi gördüğünü anlatan Menekşe, hünnap meyvesini kendi beslenmesinde de tükettiğini belirtti.

Hünnabın kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğunu düşündüğünü ifade eden Menekşe, "Emekli olduktan sonra aldığım tarlada farklı meyveler yetiştirmeye başladım. Hünnap da bunlardan biriydi. Meyvesini tükettiğimde kan şekerimin daha dengeli olduğunu gözlemledim. O nedenle bahçemdeki hünnap sayısını artırmaya karar verdim" diye konuştu.

"Cebimde şeker yerine hünnap taşıyorum"

Menekşe, hünnabı çevresindeki insanlara da tanıtmaya çalıştığını belirterek, "Sürekli cebimde hünnap taşıyorum. Özellikle çocukları gördüğümde çıkarıp ikram ediyorum. Tadına baktıklarında çok mutlu oluyorlar. Bu meyveyi herkesin tanımasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Tadına bakanlar satın almak istiyor"

Eşi Şaheste Menekşe de bahçeyle ilgilenmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Hünnabın hem taze hem de kurutularak tüketilebildiğini anlatan Menekşe, "Bir kez tadına bakanlar 'Biz de satın almak istiyoruz.' diyor. Topladığımız meyveleri örtülerin üzerine aralıklı şekilde seriyoruz. İğde gibi çok güzel kuruyor" dedi.

Daha önce bağ ve bahçecilikle ilgilenmediklerini dile getiren Şaheste Menekşe, "Rahmetli dedemin bir bağı vardı, o kadar. Bizim köylerimizde bağ bahçe pek yoktu. Buraya gelince kendi bahçemize sahip olduk. Şimdi birlikte uğraşıyoruz, mutluyuz" diye konuştu.

Emekli öğretmen İlhan Menekşe, hünnap yetiştiriciliğiyle hem emeklilik yıllarını doğayla iç içe geçiriyor hem de farklı meyve türlerinin Çubuk'un iklim şartlarında yetiştirilebileceğini gösteriyor.

Kaynak: İHA
Ankara ÇubukAnkaraGüncelÇubukYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada’da Wainwright Askeri Üssü’nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
11:05
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:13:30. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta emekli öğretmen 2 hünnap fidanından 300'e yakın ağaç yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei