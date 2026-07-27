Başkentte 3 gün susuz kaldılar, çeşmelere akın ettiler - Son Dakika
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Başkentte 3 gün susuz kaldılar, çeşmelere akın ettiler

Başkentte 3 gün susuz kaldılar, çeşmelere akın ettiler
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Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 3 gündür süren su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çeşmelere akın etti. Suyun kirli ve koktuğunu belirtenler, ASKİ'nin onarım çalışmalarının ardından bölgeye yeniden su verdiğini ifade etti.

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 3 gündür sürdüğü iddia edilen su kesintilerinin ardından vatandaşlar çeşmelere akın etti.

Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 3 gündür su olmadığı iddia edildi. Bölgede yaşayanlar 3 gündür evlerinde su olmaması sebebiyle çeşmelere akın etti. Aynı çeşmede içme suyu kirli diye gelenlerin yanı sıra su kesintisi sebebiyle gelenler de vardı. 3 günün sonunda ASKİ tarafından su kesintisi yaşayan bölgelere yeniden su verildiği ifade edildi.

"Sular çok hoş değil, sular kirli, kokuyor sular"

3 gündür su kesintisi yaşadıklarını ifade eden Yılmaz Irmak, "Marketlerde su bırakmadık. En sonunda da burayı bildiğim için buraya geldim. Buradan su dolduracağız. Çok kişi bilmiyor burayı. Bilseler burada büyük bir kuyruk oluşurdu. Bilen kişiler geliyor. Suyu hem içmek hem de kullanmak için alıyoruz. Buranın tahlili olmuş. İçimi iyi dediler, dolduruyoruz. Sular çok hoş değil, sular kirli, kokuyor sular. Aralıklarla bu Altındağ Mamak tarafından su kesintisi hep yaşanıyor. Her zaman bir arıza çıkıyor. Hep bu ilçeler bu sıkıntıyı yaşıyor. Şu anda 19 litrelik 9-10 şişe getirdim. Bunları doldurup ihtiyaçlarımızı göreceğiz. Komşulara da vereceğim. Bir şekilde ihtiyacımızı göreceğiz" diye konuştu.

"Başımızın çaresine bakmaya kalktık, buraya kadar su almaya geldik"

Altındağ'da oturduğunu söyleyen Yılmaz Arslan ise, "3 gündür sular kesik. Sular kesik olduğundan çare aradık. Geldik ta Mamak'tan su dolduruyorum şu anda. Gelecek diyorlar, gelmedi. Gece gelecek dediler yine gelmedi. Trafonun mekanik olarak arızalandığını, patladığını söylediler öyle mesajlar geldi bize. Başımızın çaresine bakmaya kalktık, buraya kadar su almaya geldik. İdare etmeye çalışıyoruz. Belediye bir yardımını görmedik, sadece mesajlarla bizi tatmin etmeye çalıştılar. Biz de kendi imkanlarımızla suyumuzu tedarik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

3 günlük susuzluk ve şikayetlerin ardından ASKİ Genel Müdürlüğü, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarını tamamladı. Altındağ ve Mamak bölgesine yeniden su verilmeye başlandı.

Kaynak: İHA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, 3. Sayfa, Altındağ, Ankara, Mamak, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkentte 3 gün susuz kaldılar, çeşmelere akın ettiler - Son Dakika

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