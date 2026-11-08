Ankara\'da gece başlayan kar yağışı park halindeki araçları beyaz örtüyle kapladı

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ankara'da saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. Kar yağışı, Ankara'nın simge yapılarından Kocatepe Camii çevresinde de görüntülendi.