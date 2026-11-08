Ankara'da gece başlayan kar yağışı park halindeki araçları beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika
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Ankara'da gece başlayan kar yağışı park halindeki araçları beyaz örtüyle kapladı

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Ankara\'da gece başlayan kar yağışı park halindeki araçları beyaz örtüyle kapladı
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Ankara\'da gece başlayan kar yağışı park halindeki araçları beyaz örtüyle kapladı
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Ankara'da saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimleri ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplanırken, kar Kocatepe Camii çevresinde de görüntülendi.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ankara'da saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. Kar yağışı, Ankara'nın simge yapılarından Kocatepe Camii çevresinde de görüntülendi.

Kaynak: İHA
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