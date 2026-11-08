Ankara\'da gece başlayan kar yağışı park halindeki araçları beyaz örtüyle kapladı

Ankara'da gece başlayan kar yağışı park halindeki araçları beyaz örtüyle kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimleri ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplanırken, kar Kocatepe Camii çevresinde de görüntülendi.
Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Ankara'da saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde ve merkezi bölgelerinde etkili oldu. Park halindeki araçlar, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. Kar yağışı, Ankara'nın simge yapılarından Kocatepe Camii çevresinde de görüntülendi.
Kaynak: İHA
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