Ankara\'da NATO Zirvesi\'nde Hava Normallere Dönecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, NATO Zirvesi sırasında Ankara'da hava durumunun mevsim normallerinde seyredeceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hafta sonu ve gelecek hafta hava durumunun nasıl olacağını değerlendirdi. Gelecek hafta hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-3 derece düşeceğini belirten Özdemirci, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışların etkili olacağını, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Ankara'da ise hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Özdemirci, yarın ülkenin bazı noktalarında yağış olacağını söyleyerek, "Özellikle ülkemizin kuzey kesimlerinde, Marmara Bölgesi'nde, yine Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz kıyılarında, yine Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesiyle yine Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağışlar var. Bu yağışlarda Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak, kuvvetli sağanak şeklinde. Yine doğuda Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Pazar günü de hava durumunun benzer şekilde seyredeceğini aktaran Özdemirci, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu'nun doğu kesiminde ve Trakya'da aralıklı yağışlar görüleceğini ifade etti.

Yağışların beklendiği noktalar

Özdemirci, "Pazartesi günü yağışlı hava var. Salı günü de yine aralıklı yağışlar var. Akdeniz Bölgesi'nde, Karadeniz, Doğu Karadeniz'de, yine Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde yine yağışlar gözüküyor. Çarşamba günü için de yine Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, perşembe günü de yine Akdeniz Bölgesi'nde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Trakya'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna değinen Özdemirci, yarından itibaren sıcaklıklarda düşüş olacağını ve hava durumunun mevsim normallerinde seyredeceğini aktardı.

Kuvvetli rüzgarlar etkisini gösterecek

Özdemirci, vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı uyararak, "Yine bir kuvvetli rüzgar da var. Pazar günü için özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Yine bu kuvvetli rüzgar pazartesi günü için de özellikle Kuzey Ege kıyılarında devam ediyor. Güneyde de özellikle Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatılı yönlerden yine kuvvetli rüzgar göreceğiz" şeklinde konuştu.

Üç büyük şehirde hava durumu

Ankara'da NATO Zirvesi'nin yapılacağı önümüzdeki hafta havanın nasıl olacağına değinen Özdemirci, "Ankara'da cumartesi günü için yağış beklentimiz yok. Parçalı bulutlu bir hava olacak. 17'ye 31 derece sıcaklık bekliyoruz. Pazar ve pazartesi günü için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık biraz daha yağışla birlikte azalıyor. Pazar günü için 17'ye 29 derece, pazartesi günü ise 16'ya 28 derece sıcaklık beklentimiz var başkent Ankara'da" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve İzmir'deki hava durumuna ilişkin de bilgi veren Özdemirci, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da da cumartesi günü için yağışlı, 24'e 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Pazar ve pazartesi günü için yağış beklentimiz yok. Pazar günü için 23'e 30, pazartesi günü için de 21'e 30 derece sıcaklık bekliyoruz. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Cumartesi günü için 24'e 35 derece sıcaklık bekliyoruz. Pazar günü için yine 24'e 35 derece, pazartesi günü için de 22'ye 34 derece sıcaklık bekliyoruz." - ANKARA