Kayseri YHT\'de yüzde 42 ilerleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile birlikte Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda çalışmaların yüzde 42 seviyesine ulaştığını açıkladı. Kentin ulaşım, lojistik ve ekonomik gücünü artıracak dev proje, Kayseri'yi yüksek hızlı tren ağına bağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en önemli ulaşım yatırımları arasında yer alan Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında Molu Bölgesi'nde bulunan T9 Tüneli'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Heyet, Kayseri'nin ulaşım geleceğine yön verecek projedeki son durumu değerlendirdi. İncelemeler sırasında Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede projedeki son durum değerlendirilirken, Yalçın Eyigün'den çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Büyükkılıç, Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda imalat seviyesinin yüzde 42'ye ulaştığını ifade etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Çalışmaların herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun projeyi yakından takip ettiğini ifade etti. Kayseri'nin yüksek hızlı tren konforuna kavuşmasının şehir için önemli bir kazanım olacağını kaydeden Akar, projede emeği geçen kurum ve çalışanlara teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi yüksek hızlı tren ağına bağlayacak projenin hayata geçirilmesinde emeği ve desteği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri milletvekillerine teşekkür etti. Projenin Kayseri'nin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla birlikte kentin ulaşım, ticaret, sanayi ve lojistik alanlarında önemli kazanımlar elde edeceğini belirterek, yatırımın şimdiden Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni etti. Kayseri'nin ulaşım altyapısında tarihi bir dönüşüm sağlayacak proje kapsamında 142 kilometre uzunluğundaki hat, saatte 250 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediliyor. Çevreci ulaşım anlayışıyla hayata geçirilen proje, karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayarak sürdürülebilir ve ekonomik ulaşım imkanı sunacak. Yerköy Yüksek Hızlı Tren Garı ile Kayseri arasında kurulacak yüksek standartlı demiryolu bağlantısı, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre çalışacak. Böylece Kayseri, Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu ağındaki stratejik konumunu güçlendirirken lojistik ve ekonomik açıdan önemli avantajlar elde edecek. Projenin hizmete alınmasıyla birlikte şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığında maliyetlerin düşmesi, ulaşımın daha hızlı ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Ankara ile Kayseri arasındaki seyahat süresi yaklaşık 1 saat 45 dakikaya inecek. Ulusal demiryolu ağının kuzey-güney bağlantısını güçlendirecek hat, aynı zamanda Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki stratejik konumuna katkı sağlayarak Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerin gelişmesine destek verecek. Dev ulaşım yatırımında çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken önemli imalat kalemleri de tamamlandı. Proje kapsamında T1, T2 ve T5 tünelleri ile GT1 ve GT4 tünellerinin kazıları tamamlanırken, GT2 Tüneli'nde kaplama imalatları gerçekleştirildi. Aç-Kapa 1 betonarme imalatları ile Köprü-1, Köprü-2, Köprü-5, Köprü-6, Köprü-7, Köprü-8, TANAP geçişi, Köprü-A ve Köprü-B'de betonarme imalatları tamamlandı. Ayrıca 10 adet altgeçit ve 50 adet menfezin yapımı da başarıyla sonuçlandırıldı.

Kayseri'nin geleceğine değer katacak projeyi yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yüksek hızlı tren hattının tamamlanmasıyla birlikte kentin ulaşım, ticaret, sanayi ve lojistik alanlarında önemli kazanımlar elde edeceğini belirtti. Kayseri'yi Türkiye'nin güçlü ulaşım koridorlarıyla buluşturacak Ankara-Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ