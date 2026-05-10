Anneler Günü\'nde Kuzular Annelerini Buldu

Anneler gününde Sivas'ta bulunan Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM), insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da annenin önem ve kıymetini gözler önüne seren renkli görüntülere sahne oldu.

Ulaş ilçesindeki Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) ağıllarında baharla doğan kuzular, belirli büyüklüğe ulaştı. Yavru kuzular her gün anneleri ile bir araya gelip annelerinden süt emerek yine ağıllarına dönüyor. Onlarca kuzu, koyun sürüsü içerisinde kendi annesini kokusundan tanıyarak buluyor. İnsanlarda olduğunu gibi hayvanlarda da anne ile çocuk arasındaki bağı gözler önüne seren bu doğa olayı Anneler gününde de yinelendi.

Kuzuların bulunduğu ağılın kapısının açılmasında onlarca kuzu dışarıda otlamakta olan koyun sürüsünün arasına daldı. Yavru kuzular koyunların arasında koklayarak kendi annelerini buldu ve sütlerini içtiler. Bu anlar havadan da görüntülendi.

71 bin dekar alanda tarımsal faaliyet yapılıyor

İşletme hakkında bilgiler veren Ulaş TİGEM İşletmesi Hayvancılık Şubesi Şube Şefi Ziraat Mühendisi İbrahim Vefa Durdu, toplam 71 bin dekar tarım arazisinin 45 bin dekarı tarla faaliyetleri için diğer kısmının ise kültür dışı ve mera alanı olarak kullanıldığını belirterek, "İşletmemiz Sivas ilinin güneydoğusunda Sivas-Malatya karayolu üzerinde 1944 yılında kurulmuş ve 1984 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 71 bin dekar arazi varlığı olan işletmede bu alanın 45 dekarı ekilebilir arazi olup kalan arazi mera ve kültür dışı arazilerdir. İşletmede sertifikalı tohum üretimi amacıyla; tritikale, yonca, fiğ, korunga ile hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretimleri yapılmaktadır. Ülkemiz gen kaynaklarının korunması ve yaşatılması adına işletmede Kangal Çoban Köpeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. İşletmede Kangal Akkaraman ırkı ile koyunculuk faaliyeti sürdürülmektedir. Kangal Koyunu, Akkaraman ırkının lokal bir tipidir. Akkaraman Koyun Irkının cüsse, ağırlık ve yükseklik olarak en büyük olan tipidir. Bu tip özellikle etçi özellik gösterip kuzularda memnun edici canlı ağırlık artışlarını sağlamaktadır" dedi.

20 bin küçük baş bulunuyor

Durdu, işletmelerinde 20 bin küçük baş hayvan yetiştirildiğini ifade ederek, "İşletmemizde 8 bin ana başlık bir üretim faaliyeti olmakla birlikte günümüz itibari ile hayvan sayısı toplamda 20 bin baş civarındadır. Kangal Akkaraman Koyunu özellikle bölge halkı tarafından sevilen ve yetiştiriciliği benimsenen bir ırk olup yörenin iklim, Mera ve arazi şartlarına optimum uyum sağlamış, soğuk iklimlere dayanıklı bir koyun ırkıdır" şeklinde konuştu. - SİVAS