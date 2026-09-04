Antalya Akseki\'deki yangına 5 helikopter ve 10 arazözle havadan ve karadan müdahale sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, çalışmalarda 70 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.