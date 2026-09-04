Antalya Akseki'deki yangına 5 helikopter ve 10 arazözle havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla yürütülen çalışmalarda 70 teknik personel ve yangın işçisi görev alıyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, çalışmalarda 70 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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