Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya kırsalında kış öncesi yol bakımına hız verdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya kırsalında kış öncesi yol bakımına hız verdi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya kırsalında kış öncesi yol bakımına hız verdi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi kış öncesinde kırsal mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Alanya kırsalında büz, şarampol temizliği, taş duvar ve kutu baks uygulamalarıyla yollar daha güvenli hale getiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesinde kırsal mahalle yollarındaki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Alanya'nın kırsal mahalle yollarında bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla kent genelinde çalışmalarını daha da sıklaştırdı. Yol konforunu artırmak ve sel baskınlarında yolların bozulmaması için Büyükşehir ekipleri Alanya kırsalında hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kış öncesi konfor ve güvenlik dokunuşu

Kış aylarında özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşımda sorun yaşanmaması için yoğun mesai yapan Büyükşehir ekipleri, alt yapı, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Yeşilöz Mahallesi grup yolunda su taşkını olabilecek noktalara büz uygulaması yapıldı. Uğurlu ve Yalçı Mahallesi yollarında da şarampol temizliği, göçük olan noktalarda taş duvar yapımı ile bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Yalçı yoluna kutu baks

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, yağışlı havalarda sel ve heyelan nedeniyle ulaşımda sorunlara neden olan Yalçı Mahallesi yolundaki dereye kutu baks uygulaması yaptı. Kepçeyle dere yatağı açılarak kutu bakslar tek tek yerleştirildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla yol daha güvenli hale getirildi.

Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir BelediyesiAlanyaGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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