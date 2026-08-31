Antalya'da 38 Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Antalya'da 38 Yangın Kontrol Altında

Antalya\'da 38 Yangın Kontrol Altında
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Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, 29-30 Ağustos'ta çıkan 38 yangını karadan ve havadan kontrol altına aldı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında 29-30 Ağustos'ta çıkan 14'ü orman, 24'ü orman dışı alan olmak üzere 38 yangının tamamı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hafta sonu boyunca Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarında 38 yangın çıktı. Yangınların 14'ü orman, 24'ü ise orman dışı alanlarda meydana geldi. Ekipler, yangınlara havadan ve karadan müdahale ederek tamamını kontrol altına aldı.

14 orman yangınına müdahale edildi

Orman yangınları Alanya'nın Obaalacami, Beldibi, Fakırcalı, Dim ve Uzunöz, Aksu'nun Topallı, Muratpaşa'nın Güzeloba, Seydikemer-Kaş'ın Palamut, Kaş'ın Yeşilköy, Manavgat'ın Güzelyalı, Düzağaç ve Beydiğin mahalleleri ile Serik'in Akbaş bölgesinde çıktı. Manavgat'ın Beydiğin bölgesinde 2 ayrı orman yangınına müdahale edildi.

Orman dışı alan yangınları ise Kepez'in Çamlıca, Kumluca'nın Karacaağaç, Yarbaşçandır, Sarıcasu, Güzören ve Gödene, Elmalı'nın Geçit, Gazipaşa'nın Çobanlar, Korubaşı ve Kahyalar, Kaş'ın Yeşilköy, Çavdır, Karadağ ve Uğrar, Konyaaltı'nın Bahtılı, Manavgat'ın Hacıaliler, Güzelyalı, Mimar Sinan ve Sorgun, Serik'in Belpınar bölgeleri ile Serik merkezde çıktı. Elmalı'nın Geçit bölgesinde, Manavgat'ın Sorgun bölgesinde ve Serik'in Belpınar bölgesinde ikişer orman dışı alan yangını çıktı. Bu bölgelerdeki yangınlar da yine ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Orman yetkilileri, yangın riskinin yüksek olduğu günlerde ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya'da 38 Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

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