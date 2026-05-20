Antalya\'da Aniden Sağanak ve Dolu Yağışı

Turizm kenti Antalya'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistlere zor anlar yaşattı.

Mayıs ayıyla birlikte sıcak havaların etkili olduğu turizm kenti Antalya, bugün öğle saatlerinde aniden sağanak ve dolu sürprizi yaşattı. 4 mevsimi bir arada yaşatmasıyla bilinen kentin kıyı kesiminde etkili olan yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile tatilcileri de zor durumda bıraktı. Meteorolojik gelişmeleri takip ederek sokağa çıkan bazı vatandaşlar şemsiyelerle sağanaktan korunurken, hazırlıksız yakalananlar montlarına ve binaların altlarına sığındı.

Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası kentte bulutlu hava hakim oldu. - ANTALYA