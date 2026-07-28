Antalya’da 50 yapay resif denize indirildi

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Yapay Resif Projesi kapsamında deniz yaşamını korumak, balıklara üreme ve barınma alanı sağlamak ve deniz ekosistemini yeniden canlandırmak amacıyla üretilen 50 yapay resif Finike ilçesinde denize indirildi.

Yapay Resif Projesi'nin çevre duyarlılığı, sürdürülebilir kalkınma, turizm ve balıkçılık açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Hulusi Şahin, Antalya'nın kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, zirvenin önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla 2026 yılı başında Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirten Vali Şahin, "Yılbaşından önce de şehrimizde çevreye yönelik çalışmalar yürütülüyor, kurumlarımız önemli faaliyetler gerçekleştiriyordu. Ancak biz bunları tek bir inisiyatif çatısı altında toplayarak koordinasyon içinde, COP31 sürecine hazırlık kapsamında daha da hızlandırmak istedik. Yılbaşından bu yana yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İnisiyatifimizin tüm paydaşları büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.

"Ekosistemi yeniden ihya etmek bizlere düşüyor"

Deniz altındaki yaşamın önemli ölçüde zarar gördüğüne dikkat çeken Vali Şahin, "Ancak bu ekosistemi yeniden inşa ve ihya etmek, ona en büyük zararı veren biz insanlara düşüyor. Artık doğanın düşmanı olmayı bırakıp, onun destekçisi olmanın zamanı çoktan geldi. Tüketimi, yalnızca kazanmayı ve başarıyı paraya endeksleyen anlayışı terk etmeliyiz. Başarının yaşatarak, paylaşarak ve ekosistemin bir parçası olarak da elde edilebileceğini göstermemiz gerekiyor. Bugün 8 milyar insan olarak dünyanın taşıma kapasitesini aşmış durumdayız" diye konuştu.

"Denizlerimizin temizliği için çeşitli projeler uyguluyoruz"

COP31'in bu anlamda bir milat olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, "Artık bu anlayışı yerleştirmenin zamanı geldi. Bu doğrultuda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Dün Serbest Bölgemizde çöp kapanları hizmete alındı. Diğer yat limanlarımız, marinalarımız ve balıkçı barınaklarımızda da benzer çalışmalar devam ediyor. Hem denizin yüzeyindeki ve dibindeki atıkların temizlenmesi hem de denizin kirletilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Denizimize ulaşan akarsulara çöp tutucu bariyerler kurulmasına ilişkin hazırlıklarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu çabaları hep birlikte devam ettirelim"

Deniz yaşamını yeniden canlandırmak için Finike Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yapay resif projelerinin yanı sıra Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile de ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Vali Şahin, "Kemer Üçadalar bölgesinde deniz çayırlarının yeniden ekilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Aynı bölgede Tarım İşletmeleri Enstitümüz de önemli projeler üzerinde çalışıyor. Denizimizi korumak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte emeği geçen, mücadele eden ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu çabaları hep birlikte devam ettirelim, çocuklarımıza anlatalım ve doğayla dost bir yaşamın yolunu bulalım" dedi.

Program kapsamında yapay resifler, Vali Hulusi Şahin ve protokol üyelerinin katılımıyla Finike Balıkçı Barınağı açıklarında denize indirildi.