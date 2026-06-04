Antalya'da 'dumansız plaj' uygulaması hayata geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 'dumansız plaj' uygulaması hayata geçiyor

Antalya\'da \'dumansız plaj\' uygulaması hayata geçiyor
04.06.2026 11:55  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valiliği, Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevre kirliliğini önlemek amacıyla dumansız plaj uygulamasını hayata geçirdi. İlk etapta Kaputaş Plajı'nda başlayan uygulama, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 15 halk plajının 3'ünde daha başlatılacak. Ayrıca pet şişe kullanımını azaltmak için su üniteleri kuruldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çevreyi korumaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini belirterek, dumansız plaj uygulamasını hayata geçirdiklerini aktardı. Vali Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajlarında da hayata geçirilecek. Bakanlığa bağlı 15 halk plajının ilk etapta 3'ünde uygulama başlayacak" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya, dünyanın dikkatini çekecek çevre projeleri için düğmeye bastı. Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında denizlerin korunmasına yönelik çok sayıda projenin hayata geçirilmesi planlanırken, dikkat çeken adımlardan biri ise "dumansız plaj" uygulaması oldu.

Antalya Valiliği "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Dumansız Plaj Uygulama Talimatı" genelgesinde dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Antalya'nın eşsiz kıyı şeridini ve deniz ekosistemini korumak, halk sağlığını tehdit eden unsurları en aza indirmek kıyı ve deniz kirliliğinin önemli bileşenlerinden olan tütün atıklarını (izmarit) kaynağında engellemek temel önceliklerimiz arasına olduğuna vurgu yapıldı. Bu kapsamda, "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi (2026-2030)" hedefleri çerçevesinde; plajlarda görsel ve çevresel kirliliğe neden olan atıkların önlenmesi ve bireylerin temiz hava hakkının güvence altına alınması amacıyla "Dumansız Plaj" uygulaması başlatıldığı bildirildi. Genelgede, il sınırlarındaki tüm kamu ve özel plaj işletmelerinde sağlıklı bir dinlenme alanı oluşturulmasına yönelik tavsiye kararlarını ve uygulama esaslarını kapsamadığı aktarıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin Kaleiçi'nde düzenlenen dalış etkinliğinde dalgıçlarla birlikte dalış gerçekleştirdi. Etkinliğin ardında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşından bu yana Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde tüm paydaşlarla birlikte yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu kapsamda denizaltı temizliği faaliyetlerine dalgıçlar ve kurbağa adamlarla birlikte katıldıklarını ifade eden Şahin, çevre çalışmalarını daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Bakanlığa bağlı 15 halk plajının ilk etapta 3'ünde uygulama başlayacak"

Dumansız plaj uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, şunları söyledi:

"Dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş Plajı'nda bugün itibarıyla uygulamayı başlattık. Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi iş birliğiyle yürütülen uygulama, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk plajlarında da hayata geçirilecek. Bakanlığa bağlı 15 halk plajının ilk etapta 3'ünde uygulama başlayacak" dedi.

Valilik tarafından dumansız plaj uygulamasına ilişkin genelge yayımlandığını belirten Şahin, uygulamanın sadece sigara yasağından ibaret olmadığını ifade etti. Sigara kullanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların da oluşturulacağını kaydeden Şahin, "Bu çok yönlü bir uygulama. Genel emir hükümlerine uyulmadığında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak" diye konuştu.

Konyaaltı Sahili'nde de uygulamanın başlayacağını açıklayan Şahin, "İlk etapta Beach Park'ın bir bölümünde başlayacağız. Daha sonra bunu yaygınlaştıracağız. Hedefimiz Konyaaltı sahillerinin tamamında dumansız hava sahasını oluşturabilmek. Buradaki özel plaj işletmelerine de çağrıda bulunuyoruz. Mevzuat düzenlemeleri tamamlanmadan da gerekli hassasiyet gösterilebilir" ifadelerini kullandı.

Tek kullanımlık pet şişelere karşı su üniteleri

Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin yalnızca dumansız plaj uygulamasından ibaret olmadığını vurgulayan Şahin, tek kullanımlık pet şişe kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu kapsamda vatandaşların kendi mataraları ve su şişeleriyle ücretsiz su temin edebileceği su üniteleri ve sebiller kurduklarını belirten Şahin, ilk etapta Millet Bahçesi ile ASAT tarafından Beach Park'ta kurulan su ünitelerinin hizmete açılacağını kaydetti.

Şahin, su ünitelerinin kent genelinde yaygınlaştırılacağını belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın kendi mataralarıyla gelip sularını doldurabilmeleri ve tek kullanımlık pet şişe tüketimini azaltmak. Böylece hem çevreyi koruyacağız hem de geçmişte yaygın olan çeşme ve sebil kültürünü yeniden canlandıracağız" dedi.

Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında çöp kapanları, akarsularda kurulan atık bariyerleri, atık toplama gemilerinin yaygınlaştırılması ve deniz temizliği gibi birçok çevre projesinin de devam ettiğini belirten Şahin, çevrenin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Pozitron Emisyon Tomografisi, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Yerel Haberler, Kaputaş Plajı, Politika, Akdeniz, Antalya, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya'da 'dumansız plaj' uygulaması hayata geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
12:08
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:10
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:27:06. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 'dumansız plaj' uygulaması hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.