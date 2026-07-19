Antalya\'da Orman Yangını

Antalya'nın Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve orman işçileri ile müdahale edildiği bildirildi. - ANTALYA