Antalya'nın Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve orman işçileri ile müdahale edildiği bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › Çevre › Antalya'da Orman Yangını - Son Dakika
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