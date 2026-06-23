Antalya'da vektörle mücadele 19 ilçede sürdürülüyor - Son Dakika
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Antalya'da vektörle mücadele 19 ilçede sürdürülüyor

Antalya\'da vektörle mücadele 19 ilçede sürdürülüyor
23.06.2026 13:45  Güncelleme: 13:52
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede bin 700 personelle yürüttüğü vektörle mücadele çalışmalarını yıl boyunca kesintisiz sürdürüyor. Larva ve uçkun oluşumuna karşı dere yatakları, sulak alanlar ve turizm bölgeleri düzenli ilaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü vektörle mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Antalya merkezinin yanı sıra 19 ilçede de gerçekleştirdiği çalışmalar ile larva ve uçkun oluşumuna neden olabilecek alanları düzenli olarak ilaçlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, bin 700 personelle 19 ilçede vektörle mücadele çalışmalarını yıl boyunca kesintisiz olarak yürütüyor. Bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, vektörlerin üreme alanları düzenli olarak ilaçlanıyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çalışmalar yoğunlaştırılırken, halk sağlığının korunması ve vatandaşların yaşam konforunun artırılması hedefleniyor.

Ekipler 19 ilçede ilaçlama yapıyor

Antalya merkezin yanı sıra ilçelerde de dere yatakları, sulak alanlar, yağmur suyu kanalları, rögarlar, fosseptikler ve diğer riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlanıyor. Ekipler, Manavgat'ta yürüttüğü çalışmalar kapsamında Side Antik Kenti ve turizm alanlarında da ilaçlama gerçekleştiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın 365 günü sahada görev yapan ekipleriyle çevre ve insan sağlığını önceleyen bir anlayışla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Antalya'da vektörle mücadele 19 ilçede sürdürülüyor - Son Dakika

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