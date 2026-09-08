Antalya Serik'te iki ayrı tarım arazisinde aynı anda çıkan yangında 2 ev kül oldu - Son Dakika
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Antalya Serik'te iki ayrı tarım arazisinde aynı anda çıkan yangında 2 ev kül oldu

Antalya Serik\'te iki ayrı tarım arazisinde aynı anda çıkan yangında 2 ev kül oldu
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Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde iki farklı noktadaki tarım arazisinde aynı anda başlayan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde iki ayrı noktadaki tarım arazilerinde aynı anda çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 23.00 sıralarında Serik İlçesi, Deniz Tepesi Mahallesi Yemişli Tahta mevkii ile Sarı Abalı Mahallesi Çiftlik mevkiinde bulunan tarım arazilerinde aynı anda başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, tedbir amaçlı olarak evler boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye birimi ekipleri sevk edildi. Serik Belediyesi'nin su tankerleriyle destek verdiği yangında vatandaşlarda suyla doldurdukları ilaçlama motorlarıyla söndürme çalışmalarına yardım etti. 2 evin alevlere teslim olduğu yangında çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürülürken uzun uğraşlar sonunda enerjisi düşürülen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Antalya Serik'te iki ayrı tarım arazisinde aynı anda çıkan yangında 2 ev kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te iki ayrı tarım arazisinde aynı anda çıkan yangında 2 ev kül oldu - Son Dakika
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