Antalya Ticaret Borsası, COP31 öncesi suyu gündeme getirecek

Antalya Ticaret Borsası, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde, 'su'yu gündeme getirecek. 2026 yılı temasını 'Su' olarak belirleyen Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek, iklim kriziyle mücadelede dünyanın en önemli zirvesi olan COP31 öncesinde iklim değişikliği ve artan su stresi karşısında Antalya'nın su geleceğini gündeme getirecek. 15 Eylül'de Tarımda Su Yönetimi ve Turizmde Su Yönetimi, 16 Eylül'de Kentsel Su Yönetimi ve Sanayide Su Yönetimi başlıklarında 'Antalya Su Diyaloğu: COP31'e Giden Yol' toplantılarını gerçekleştirecek olan ATB, ortaya çıkacak görüş ve önerileri 23 Eylül'de düzenleyeceği 'Antalya Su Zirvesi'nde detaylandıracak. Toplantılarda, suyun mevcut durumu, sorunlar, riskler, iyi uygulamalar ve çözüm önerileri, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla ele alınacak.

Antalya'nın su geleceği konuşulacak

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, iklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı ve kentleşmenin yanı sıra tarım, turizm ve sanayinin su kaynakları üzerindeki artan baskısının Antalya'da su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasını stratejik bir zorunluluk haline getirdiğini kaydetti. Türkiye'nin en önemli tarım ve turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da suyun geleceğinin mutlaka konuşulması gerektiğini vurgulayan Çandır, "Antalya'da 'su', üretimin, ekonominin, çevrenin ve kent yaşamının geleceği anlamına geliyor" dedi. Bu çerçevede, 15 Eylül'de Tarımda Su Yönetimi ve Turizmde Su Yönetimi, 16 Eylül'de ise Kentsel Su Yönetimi ve Sanayide Su Yönetimi başlıklarında "Antalya Su Diyaloğu: COP31'e Giden Yol" toplantılarını gerçekleştireceklerini belirten Çandır, "Suyumuzun mevcut durumu, sorunlar, riskler, iyi uygulamalar ve çözüm önerilerini kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve uzmanların katılımıyla ele alacağız" dedi.

Hedef Antalya Su Eylem Planı

Toplantılardan çıkacak görüş ve önerilerin 23 Eylül 2026 tarihinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecekleri 'Antalya Su Zirvesi'nde değerlendirileceğini bildiren Başkan Çandır, "Zirvenin temel amacı yalnızca sorunları tespit etmek değil, Antalya'nın su geleceği için uygulanabilir ve takip edilebilir bir yol haritası niteliğinde Antalya Su Eylem Planını ortaya koymak. Zirvede, su tasarrufu ve verimlilik uygulamalarından altyapı yatırımlarına, tarımsal sulamadan arıtılmış suyun yeniden kullanımına, su hasadından teknolojik dönüşüme kadar Antalya'nın öncelikli başlıkları bütüncül biçimde ele alınacak" şeklinde konuştu.

COP31 Antalya için kalıcı bir fırsata dönüşecek

Antalya Su Diyaloğu toplantıları ve Antalya Su Zirvesi ile COP31'in Antalya için yalnızca uluslararası bir organizasyon değil, kentin su yönetiminde kalıcı adımlar atmasını sağlayacak önemli bir fırsata dönüştürülmesini amaçladıklarını vurgulayan Başkan Çandır, "Antalya'nın su geleceğini bugünden planlamak, COP31'i kent için kalıcı bir kazanıma dönüştürmek ve Antalya'dan güçlü, uygulanabilir ve ortak bir su eylemi ortaya koymak amaçlanıyor" dedi.

Çandır, çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.