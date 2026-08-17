Ardahan'da Dronla Menderes Güzellikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da Dronla Menderes Güzellikleri

Ardahan\'da Dronla Menderes Güzellikleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'daki menderesler, dronla çekilen görüntülerle yaz aylarında yeşilin tonlarını sergiliyor.

Ardahan'da yaz ayında etkili olan yağışlarla yeşilin farklı tonlarına bürünen menderesler dronla görüntülendi.

Geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla besicilerin tercih ettiği, 1829 rakımlı Ardahan'ın geniş ova ve meraların arasından kıvrılarak ilerleyen menderesler, havadan görüntülendi. Yeşilin farklı tonlarına bürünen doğanın içerisinde yılan gibi kıvrılan su yatakları, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Ardahan'ın geniş ova ve meralarından geçen derelerin oluşturduğu menderesler, kıvrımlı yapılarıyla dikkat çekti. Dronla havadan görüntülenen menderesler, yemyeşil arazi içerisinde kilometrelerce uzanan doğal birer çizgi gibi göründü. Kıvrımları nedeniyle yılanı andıran su yatakları, özellikle yüksekten çekilen görüntülerde bölgenin doğal güzelliğini ortaya koydu.

Ardahan Ovası'ndaki menderesler, doğanın kılcal damarlarını andıran yapısıyla her mevsim farklı bir görüntü sunuyor. Yaz aylarında yeşilin tonlarıyla bütünleşen menderesler, sonbaharda sarı ve kahverengi renklere bürünürken, kışın karla kaplı arazinin içerisinde farklı bir güzelliğe kavuşuyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ardahan, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ardahan'da Dronla Menderes Güzellikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD’nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
11:07
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 11:38:48. #7.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da Dronla Menderes Güzellikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.